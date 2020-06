Nuevo estudio de Espacio Público sobre covid-19: "Las mesetas que nunca existieron"

"Las mesetas nunca existieron". Eso es lo que plantea el informe de este viernes del centro de estudios Espacio Público, desarrollado por los investigadores Camila Arroyo, Tomás Cortés, Eduardo Engel, Diego Pardow y Pablo Simonetti.

El estudio da cuenta de una serie de datos que fueron liberados por el Gobierno. Se trata de una "serie diaria que incluye todos los contagios a nivel nacional, de acuerdo al día en que los afectados recibieron atención de salud por primera vez (se le conoce como “fecha de notificación” pues en dicha fecha se supone que el Minsal recibe una notificación)".

"Esta serie -detallan- incluye los 31422 casos que la autoridad informó en su comparecencia del 17 de junio, casos que aparecieron de manera un tanto inesperada y que ahora se asignan a los días en que fueron notificados. Estas series también incluyen los casos probables que se describen en la sección siguiente, los cuales no se consideran en los reportes diarios y que ascienden a 24881".

En un recuadro (ver aquí), muestran "el promedio móvil (promedio de los siete días que terminan en la fecha indicada) tanto para la nueva serie (en azul, la llamaremos “contagios totales”) como para la información que se entrega en las comparecencias diarias".

Respecto a estas diferencias, los investigadores de Espacio Público sostienen que "solo la serie que informó la autoridad en su momento muestra una meseta, breve pero presente, a mediados de abril. La serie que se habría reportado si no se hubiesen traspapelado los resultados de algunos tests, es creciente en todo momento".

Seguidamente, aclaran que "ya a fines de abril, la diferencia entre ambas series comienza a ser notoria, agudizándose esta diferencia durante la primera quincena de mayo".

Cifras alentadoras

Por otra parte, el centro de estudios aseguró que las "cifras alentadoras" de los informes del lunes y miércoles se van consolidando de manera lenta, pero persistente.

"El promedio diario de nuevos contagios durante la semana que termina hoy fue de 2984, un valor que sigue siendo extremadamente alto, pero que es un 37 % menor que el mayor promedio semanal que hemos tenido".

Además, recalcan que "por primera vez en más de un mes tenemos una semana con menos de 3000

contagios diarios en promedio", y que "la positividad también muestra una tendencia a la baja: un promedio diario de 32% durante la última semana comparado con 43 % la semana anterior".

Sin embargo, advierten que "desde el 21 de junio se reportan diariamente casos de contagios “probables”, los cuales no se incluyen en los totales reportados en la comparecencia de la autoridad y por lo tanto no forman parte de las cifras del párrafo anterior. Estos casos corresponden a personas diagnosticadas con covid-19 sin que se hiciera un test, ya sea por escasez de tests o porque el doctor estimó que el contagio era tan evidente que no era necesario".

Además enfatizaron que la situación en otras regiones del país sigue siendo preocupante. "En particular, el número de contagios en Antofagasta y O’Hiiggins creció en un 30 y 40 % la última semana, respectivamente, las positividades promedio también crecieron, llegando a un 43 y 57 % respectivamnte. Estas cifras sugieren un número apreciable de casos que no se están detectando".