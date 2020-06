Presentan recurso contra ministro Isamit por desalojo de familia en medio de la pandemia

El senador Alejandro Navarro (PRO) presentó un recurso de protección en contra del ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, por el desalojo de una familia que vivía en una propiedad ubicada en el sector Teniente Merino 1 de la comuna de Concepción. El hecho fue denunciado esta seman a través de un video en redes sociales, donde se muestra a una mujer de la tercera edad conmocionada durante el desalojo realizado por Carabineros.

La orden, que se produce durante la visita del ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, fue ejecutada a petición de la Secretaría Regional Ministerial del Biobío, que reclama por el terreno que pertenece al Estado desde 1989, pero que, sin embargo, es habitado por Julio Padilla y su familia desde 1992, quienes se encuentran postulando al subsidio de arriendo.

Sobre el desalojo de la familia Padilla, el parlamentario comentó que, “cuando el gobierno dice quédate en casa, el ministro Isamit lanza a las familias a la calle, en medio de la pandemia. Eso no solo es falta la ética, sino que viola los derechos humanos de la familia y establece que el Ministerio no buscó alternativa para esta familia y la lanzó a la calle. Nada interpreta mejor a esta acción de Isamit en Concepción, que un elefante en una cristalería, eso es lo que hizo Julio Isamit en la región del Biobío”,

“Si el gobierno tuviera una comisión de ética, le pediríamos a Piñera que lleve a Julio Isamit, Ministro de Bienes Nacionales, a dicha comisión. Como no la tiene, lo vamos a llevar a tribunales en un recurso ante el desalojo que ha hecho en Concepción con una familia de adultos mayores que los ha arrojado a la calle”, agregó Navarro.

El parlamentario insistió en que se cometió un “gravísimo” error, y señaló que “espero que el ministro lo corrija. No vamos a permitir que se atropelle el derecho a la gente y que, en medio de una pandemia, se hagan desalojos por parte del Estado en contra de las familias vivan estas donde vivan. Todas las familias tienen derecho a estar en una casa y no pueden ser arrojadas a la calle como lo ha hecho Isamit en Concepción. Es un matonaje político que no vamos a permitir”, sentenció.

Instruí corregir la situación

El ministro Isamit reaccionó a la noticia a través de Twitter, donde señaló que, respecto al desalojo en Concepción, "una vez enterado, instruí corregir la situación y encontrar una solución integral a la persona".

"Ese será siempre nuestro camino", añadió Isamit en una breve respuesta para compartir la aclaración del Seremi de Bienes Nacionales del BioBío, Sebastián Abudoj.

"Respecto a recuperación de inmueble fiscal que ocupaba hombre de 55 años en Concepción, aclaramos que fue un proceso iniciado por quejas de vecinos y hace un año por esta Seremi. Apenas tomó conocimiento el ministro, me pidió encontrar una solución integral a la persona", señaló Abudoj, también en Twitter.

"Por esto, tomamos contacto ayudándolo con subsidio arriendo, que pese a haber rechazado en el pasado, ayer reiteramos. Además, durante esta tarde, Municipalidad terminó construir vivienda emergencia en terreno de su familia y nuestra asistente social seguirá colaborando", añadió.