Colegio de Enfermeras reitera llamado al ministro Paris: "No ha propiciado que ciudadanos no accedan a sus atenciones de salud"

El Colegio de Enfermeras de Chile emitió el pasado 27 de junio una declaración pública para rechazar el llamado realizado por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, a la población para retornar a los Centros de Atención Primaria y recibir atenciones médicas en medio de la pandemia.

Consultado respecto a la postura del gremio, el ministro de Salud, Enrique Paris respondió durante el balance del domingo indicando que “los controles preventivos de salud, los controles de embarazo, las vacunaciones, los controles de niño sano, los controles de hipertensión y pacientes con VIH tenemos que mantenerlos”.

“Les pido todo el sacrificio posible, haremos lo posible entonces por incorporar a más gente, pero por dios no me pidan que deje de hacer los controles habituales, sino en dos meses más vamos a tener muchísimos pacientes enfermos y graves por otras patologías que no tienen que ver con el coronavirus“, manifestó el jefe de la cartera de Salud, quien agradeció la opinión del Colegio de Enfermeras y aseguró que “si no se están haciendo las cosas bien, las vamos a corregir”.

Hoy, el Colegio de Enfermeras volvió al ruedo para referirse a los dichos del ministro Paris. La organización señaló que el Ministerio aún "no ha propiciado ni propicia el que las y los ciudadanos no accedan a sus atenciones de salud". Agregan que lo que corresponde es que la autoridad sanitaria disponga los recursos financieros, materiales, de recurso humano, y se entreguen las directrices necesarias para continuar y profundizar lo que ya ha venido realizando el personal de la salud de la Atención Primaria, desde el inicio de la pandemia, "en cuanto a proveer de atención y cuidado a lo largo del ciclo vital, al conjunto de sus usuarios y usuarias, tanto para los controles de salud habituales a poblaciones priorizadas, como otras necesidades de atención".

El gremio de enfermeras también destaca que hay otras modalidades para que las personas realicen sus consultas o tratamientos como las teleconsultas, con el fin de descongestionar el sistema de salud.

Revisa el comunicado del Colegio de Enfermeras a continuación:

Comunicado Colegio de Enfermeras by El Mostrador on Scribd