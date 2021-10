Unidad Constituyente a contrarreloj: Comisión Nacional Organizadora inicia la compleja tarea de armar la consulta presidencial y el PRO se resta de la primaria

Esta tarde la Comisión Nacional Organizadora de la Unidad Constituyente sostendrá una cita para avanzar en el complejo armado de la consulta ciudadana con la que el bloque definirá a su carta presidencial el próximo 21 de agosto.

Hasta ahora, los candidatos en carrera serían Yasna Provoste (DC), Paula Narváez (PS-PPD-PL y Nuevo Trato), Carlos Maldonado (PR), dado que el PRO notificó que no participará del proceso, aunque sí se mantendrá en las negociaciones de lista parlamentaria y programa común.

“Respetamos la decisión de la mayoría de los partidos aliados, pero como Partido Progresista no podemos hacernos parte de este proceso, dado que, si bien abre a la ciudadanía el proceso de decisión presidencial del pacto, al no contar con la tutela del Servel como en las primarias legales, enfrenta el desafío de asumir las complejidades que presenta el padrón electoral y un coste económico organizacional y operacional de enorme envergadura”, manifestó el Partido Progresista en un comunicado, descartando así llegar con las opciones de Marco Enríquez Ominami o Alejandro Guillier a la papeleta.

“Efectivamente el PRO, inicialmente, había señalado su intención de ser parte de esta primaria, competir con una candidatura propia, pero ayer el presidente del Partido, Camilo Lagos, nos señalaba que iban a seguir trabajando en la construcción de un programa común y de una lista parlamentaria común, pero que no iban a participar en la primaria, una decisión que ellos han tomado, yo lo lamento (…) Ojalá hubiéramos tenido también al PRO adentro de esta primaria, pero bueno, ellos han tomado una decisión distinta”, dijo el candidato Maldonado.

El timonel radical dijo que la comisión organizadora “se constituye a las 4 de la tarde y ellos van a ir informando todos los detalles de esta propuesta que tienen que entregar de implementación de la primaria”

“La primaria presencial tiene un desafío de implementación grande en términos territoriales, logísticos, materiales y por lo tanto tiene bastante trabajo esta comisión organizadora por delante y poco tiempo, así que los vamos a exigir al máximo (…) Evidentemente, supone un desafío logístico mayor él no contar con infraestructura pública para realizar esta primaria, pero estoy convencido de que vamos a hacer el mejor esfuerzo, vamos a poder llevar adelante un buen proceso y vamos a dar las garantías y la seguridad necesaria”, añadió.

La tarea de la Comisión Nacional Organizadora –formada por un hombre y una mujer por cada uno de los partidos que presentará un candidato o candidata- será definir los montos que costará el proceso, además de todos los detalles logísticos como número y ubicación de los locales de votación, vocales requeridos y la cantidad de papeletas a imprimir.

Los gastos deberán ser costeados por los partidos, justamente uno de los escollos esgrimidos por el PRO para restarse del proceso. “El PRO no tiene los $125 millones que habría que pagar por candidato. El PRO no tiene ni va a pagar eso por participar de una primaria así. No nos parece ético”, dijo el presidente del PRO, Camilo Lagos a La Segunda.