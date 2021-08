Senador Girardi y eventual candidatura de Peñailillo: "No veo incompatibilidad legal", pero mesa directiva "deberá evaluar"

Luego de que Fiscalía estableciera que no perseverará en la indagatoria contra el exministro del Interior bajo el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo -además de otras 33 personas-, en el marco del Caso SQM, el senador Guido Girardi (PPD) dijo que no ve "incompatibilidad legal" respecto a la eventual candidatura senatorial del exsecretario de Estado, en representación del PPD.

“No veo ninguna incompatibilidad legal, porque no fue formalizado y menos tuvo una condena, pero es la mesa la que deberá evaluar, como a cualquier otra candidatura, de acuerdos a ciertos criterios políticos: tiene apoyo territorial, viabilidad electoral, buen desempeño en alguna función pública, etc.”, comentó el parlamentario.

“Yo creo que todos los cupos de todo candidato o candidata tiene que ser evaluados... nosotros queremos una ficha limpia”, añadió.

“Qué significa una ficha limpia, una ficha que no tenga antecedentes, pero que tienen que ser objetivos de violencia intrafamiliar, de no pago de responsabilidades de los hombres hacia las mujeres cuando hay abandono de la responsabilidad hacia los hijos y también en casos de delito”, prosiguió el legislador.

Además señaló: "yo creo que también hay que evaluar por ejemplo cuando hay personas, en general lo digo, que no han sido ni formalizados, o no han sido en cierta manera investigados formalmente, y no tienen ninguna sanción penal. Ahí tenemos que hacer una evaluación política evidentemente”.

Debate de Unidad Constituyente

Asimismo, el senador valoró positivamente el primer debate televisivo de los tres candidatos del pacto Unidad Constituyente (UC): Yasna Provoste (DC), Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR), realizado este lunes a través de La Red y Canal 13.

El parlamentario afirmó que "la fortaleza de UC es tener las dos únicas mujeres candidatas quienes tuvieron un excelente desempeño”.

Agregó que “ambas hicieron un esfuerzo sostenido de hablar temas relevantes, de futuro y cómo construir una sociedad mejor, más equitativa y hacerlo en paz y gobernabilidad para que esas transformaciones sean viables y ayuden al desarrollo de las familias chilenas”.

Para el parlamentario “cada una expresó muy bien los mundos socialdemócrata y social cristiano del que proceden”.

Candidato masculino

Consultado por los cuestionamientos al rol de la DC en los gobiernos de la Concertación, Girardi dijo que dicha coalición, “tuvo luces y sombras, las primeras son evidentes: derrota de la dictadura y disminución drástica de la pobreza; las segundas fueron omisiones, pero con la experiencia de los errores se pueden profundizar los aciertos”.

Y agregó que “las desclasificaciones del candidato masculino a una de las candidatas femeninas me parece que ni siquiera merece comentarios. Actitudes como esas son castigadas por la ciudadanía”.