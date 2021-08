"Chile no merece esta corrupción transversal": Boric fustiga a Chile Vamos y Unidad Constituyente tras decisión de Fiscalía por caso SQM

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, lamentó la decisión de Fiscalía de no perseverar las indagatorias contra 34 personas -incluyendo al exministro del Interior bajo la segunda administración de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo- en el marco del caso SQM. Además, emplazó a Chile Vamos y Unidad Constituyente "por no presentar apoyo" en el combate a la corrupción.

En conversación con Emol, el diputado por Magallanes comentó que "Chile no merece esta corrupción transversal a ambas coaliciones tradicionales".

La fiscal Claudia Perivancich, a cargo del caso SQM, apuntó al Servicio de Impuestos Internos (SII) por no presentar querellas en la materia.

"A pesar de reiterados oficios remitidos a dicha entidad (el SII), el último fue respondido en febrero de este año, confirmando su criterio previo de no ejercer acción (...) En cumplimiento de nuestros propios instructivos internos y en orden a no mantener permanentemente abierta una indagación, se comunica la decisión de no perseverar ", señaló la persecutora al citado medio.

Al respecto, el abanderado de Apruebo Dignidad recordó que desde 2016 empuja colectivamente un proyecto de ley para modificar el Código Tributario y, con ello, facilitar la persecución de casos como el de SQM, derogando la facultad exclusiva que tiene el SII.

"No tuvimos apoyo de las coaliciones Chile Vamos y Unidad Constituyente", sentenció Boric.