Nuevo venture capital abre fondo de US$50 millones para startups que buscan dar el salto

Un primer fondo de US$50 millones para invertir en talento latinoamericano y apoyar emprendimientos tecnológicos de la región para que puedan crecer a nivel regional y/o global, a través de inversión y un modelo basado en la mentoría, lanzó Newtopia VC, un nuevo venture capital que ya ha invertido en startups prometedoras en México, Brasil y Argentina.

“Estamos ante una revolución de talento y creatividad en Latinoamérica. Emprendedores están construyendo empresas asombrosas. Somos parte de un movimiento en auge y ayudaremos a más de 100 nuevas startups a despegar y escalar con este primer fondo. Se trata de una gran oportunidad que también está validada por el creciente interés en la región por parte de inversores de capital de riesgo a nivel global de relevancia como Sequoia, Softbank y Andreessen Horowitz's”, explica Juan Pablo Lafosse, uno de los General Partners de Newtopia.

El proyecto está liderado por cinco actores clave dentro del ecosistema emprendedor de la región, como Patricio Jutard (Co-fundador de MURAL, el último unicornio argentino); Mariano Mayer (Ex Secretario Nacional de Emprendedores y Pymes en Argentina y fundador de Marea Venture Partners); Sacha Spitz (cofundador y socio de Yavu Ventures, y ex director de la Incubadora de la Universidad de San Andrés), Jorge Aguado (Ex Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en Argentina) y Juan Pablo Lafosse (Fundador y ex Director general de ALMUNDO, uno de los las principales OTA en la región).

Además, Newtopia VC cuenta con una comunidad de más de 70 fundadores de primer nivel como inversores, asesores y socios, que guiarán a las empresas de la cartera para lograr sus objetivos de negocio. Marcos Galperin (fundador de Mercado Libre), Martín Migoya (Globant); Miguel Santos (Technisys); Facundo Garretón (Blueberries Medical Corp e InvertirOnline); Emiliano Kargieman (Satellogic) y Matías Woloski (Auth0) se encuentran entre ellos.

“Somos emprendedores que respaldan a emprendedores. Queremos que Newtopia sea la plataforma de impulso para los fundadores que están transformando y creando la nueva realidad”, dice Patricio Jutard, uno de los general partners de Newtopia.

En paralelo, está la apertura de la convocatoria que seleccionará a 10 startups de la región, que recibirán un impulso de US$ 100.000 cada una y la oportunidad de participar en el Primer Programa de 10 Semanas de Newtopia.

“Los fundadores de las startups seleccionadas participarán en diez workshops dirigidos por emprendedores de primer nivel (algunos de ellos fundadores unicornios). También participarán de reuniones intensivas de trabajo con la comunidad de asesores y socios de Newtopia, quienes estarán activamente involucrados en cada proyecto desde la etapa cero, como parte del programa que une startups con asesores de Silicon Valley, Latinoamérica y otros ecosistemas globales”, precisó Sacha Spitz cofundador de Newtopia VC.

Además de los US$100.000, Newtopia también invierte entre $250.000 y $1.000.000 en nuevas empresas en la etapa inicial para ayudarlas a alcanzar una Serie A saludable con la que puedan crecer.