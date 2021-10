Elisa Loncon critica aplicación de estado de excepción en zona mapuche: "No empalma con la historia que nosotros necesitamos”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, criticó la decisión del Presidente Sebastián Piñera, de aplicar el Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y Biobío y Arauco en el Biobío para "enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios”, indicó el Mandatario.

“Lo que la ciudadanía aquí necesita son soluciones políticas, son soluciones en función de la cultura, soluciones en torno de llevar adelante procesos económicos que permitan superar la pobreza que afecta a las comunidades”, sostuvo Loncon, quien precisamente se encuentra en La Araucanía, en el marco de la semana territorial de la Convención.

“Llegar acá y tener esta noticia de que se instala este estado de emergencia no empalma con la historia que nosotros necesitamos”, señaló la convencional.

Asimismo, lamentó que el anuncio coincidiera con el 12 de octubre, cuando el pueblo mapuche conmemora el “Día de la Resistencia Indígena”.

“Es el día que nosotros no podemos celebrar, porque es cuando se inició el genocidio. No podemos celebrar la muerte de nuestros pueblos, no podemos celebrar el tiempo de la violencia en nuestras comunidades, la pobreza, el maltrato a nuestros niños, maltrato a las mujeres y es un día de resistencia a nivel de todo el continente”, comentó Loncon.

La medida deja bajo control militar de la Defensa Nacional el territorio conocido como la Macrozona Sur. Tendrá una duración inicial de 15 días, ya que así lo establece la actual Constitución, y se puede extender por otros 15 si el Mandatario así lo determina.

La decisión del Presidente gatilló críticas en la oposición, como la del senador de País Progresista, Alejandro Navarro. “Una decisión de esta envergadura, de decretar Estado de Emergencia para poner el ejército en la llamada Macrozona Sur, es una decisión ideológica frente a un problema político. Poner a las Fuerzas Armadas en la Araucanía, solo va a agravar el conflicto”, apuntó.