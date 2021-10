Diputada Ossandón demanda "actos de humildad" a Sichel tras revelación de aportes irregulares: "Me hubiera gustado que hubiera pedido un perdón”

La diputada de Renovación Nacional (RN) Ximena Ossandón le pidió “actos de humildad” al candidato presidencial de su sector, Sebastián Sichel (Chile Podemos +), luego que este acusó una “operación política” por parte de la Democracia Cristiana (DC) tras la revelación de aportes irregulares y de pesqueras durante su campaña a diputado en 2009.

En entrevista con CNN Chile, Ossandón le pide a Sichel "actos de humildad, decir ‘bueno, me equivoqué’“. “Ustedes han visto que el candidato Boric muchas veces dice que se ha equivocado. Decir ‘me equivoqué en esto y en lo otro’ y levantar las banderas donde realmente él no tenga nada que explicar”, continuó.

“¿Tenemos tiempo? Yo creo que sí, pero también tenemos que ser realistas. Yo creo que muchos se sintieron ganadores y yo creo que no hay nada más peligroso en política, porque si hay un lugar donde uno resucita es la política y donde hay un lugar donde uno muere rápido también es la política. A una semana puede ser una eternidad”, añadió.

En cuanto a la conferencia de prensa que hizo Sichel, donde acusó una “operación política” por parte de la izquierda y la DC, Ossandón cree "que lo que él hizo ayer es muy propio de él mismo y de su comando, hacer esta suerte de que te están persiguiendo y, claramente, cuando tú eres candidato presidencial los dardos van a estar contra ti”.

“Cuando tú estás punteando en las encuestas los dardos van a estar contra ti, es cosa de ver los dos debates presidenciales. ¿En el primero a quién iban los dardos? Iban a Sichel, porque era el primero quien iba en la lista; y ahora en este segundo debate ya han ido más hacia Kast. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando no más”, señaló.

"Me hubiera gustado de verdad que hubiera pedido un perdón. No perdón por haberse equivocado en seguir pensando que le está hablando a la nueva política con la vieja política, yo creo que eso no tiene ningún argumento, ningún sustento”, cerró.