Desbordes analiza la carrera presidencial: "Yo espero que gane Sichel, pero si la disyuntiva está entre Provoste-Boric, vamos a votar por Provoste"

El excandidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes analizó el escenario presidencial a un mes de la primera vuelta de las elecciones. El exdiputado adelantó que ante un eventual escenario en que Gabriel Boric se enfrente a Yasna Provoste en la segunda vuelta, votaría por la candidata de Nuevo Pacto Social.

"Nosotros vamos a votar por nuestros candidatos. Yo espero que gane Sichel, pero si la disyuntiva está entre Provoste-Boric, vamos a votar por Provoste", dijo Desbordes en una entrevista con The Clinic.

Consultado por la teoría planteada por algunos sectores de la derecha de que la izquierda gane la elección presidencial y que el país tome el mismo rumbo de Venezuela, el expresidente de RN señaló que "yo no veo a Boric haciendo un gobierno a lo Maduro, ni a lo Chávez, ni a lo Ortega, pero sí lo veo cercano a los Kirchner en Argentina. Y eso es igual de malo. Porque los que han sufrido el gobierno de los Kirchner son la gente que menos tiene. De hecho, la mitad de los argentinos hoy vive en la pobreza. Ese es el riesgo que yo veo".

Además descartó que Yasna Provoste esté fuera de competencia: "No está muerta. Al revés, va subiendo. Y si logra reencantar a su electorado, podría competir con Boric en segunda vuelta. Lo que es claro hoy día es que Boric está consolidado. Ha logrado agarrar parte del PS. Entonces, la discusión está en quién de los otros tres va a competir con él: ¿Sichel? ¿Provoste? ¿Kast? Eso está abierto todavía".

Y en relación que Provoste recoja los votos de la derecha en la segunda vuelta, sostuvo que "por supuesto que no vamos a votar jamás por Boric y Yasna podría ser perfectamente una tremenda alternativa si es que es ella la que pasa a la segunda vuelta. Pero yo quiero ponerme en el escenario de que sea Sichel".

La batalla electoral en la derecha

En relación con la batalla electoral en la derecha entre el candidato oficialista Sebastián Sichel y José Antonio Kast (Partido Republicano), Desbordes dijo que Kast "está logrando votos, incluso, de gente que me apoyó a mí en la primaria".

Lo anterior se traduce -a su juicio- en que "el electorado de derecha no tiene o no vio candidatos en otra persona que no fuera José Antonio Kast. Yo espero que sea Sichel el que logre recoger esa sensibilidad y pase a la segunda vuelta".

"Yo no sé con quién va a gobernar Kast si gana la Presidencia, si es que llega a ganar. No veo que su posición en las encuestas esté permeando su lista parlamentaria. Por lo tanto, no lo veo con una mayoría parlamentaria propia ni de cerca ni de lejos", agregó.

También dijo que Sichel "bajó en tres semanas" en las encuestas, pero aseguró que "puede subir en las próximas tres semanas. La política es así. Pueden pasar muchas cosas… José Antonio puede cometer un error, Sebastián puede enganchar con lo que la gente está planteando y perfectamente puede repuntar".

En esa línea, el exministro de Defensa cree que "se puede crecer si Sebastián Sichel retoma el discurso de la primaria y se concentra en propuestas concretas. La gente quiere escuchar qué le ofrecen; cómo le van a solucionar sus problemas. En mi opinión, por ahí hay que centrar la campaña. La elección está muy abierta todavía. No hay una Michelle Bachelet que marque 70% como fue en el 2013. No existe ese fenómeno ahora".

Boric y su alianza con el PC

Mario Desbordes también se refirió al candidato Gabriel Boric. Dijo que lo respeta y que tuvo una "actitud de Estado el 15 de noviembre del 2019. Nos tocó destrabar varios de los acuerdos. Él fue fundamental en eso. Así que valoro mucho lo que hizo, pero no me pierdo: él es un hombre de izquierda".

Respecto a su alianza con el Partido Comunista, manifestó que "llevamos dos años viviendo momentos muy delicados. Veo a la izquierda más dura tironeando al todo o nada, avanzar sin transar, lo que realmente es un peligro gigantesco. El PC está en esa actitud. Han tironeado la Convención Constituyente de una manera brutal y la está llevando a un desprestigio que me da pena. Al final, el tironeo diario del PC lo único que hace es llevarle agüita al molino de Marcela Cubillos".