Tercera dosis de vacuna de BioNTech/Pfizer contra covid-19 tiene 95,6% de eficacia

Una tercera dosis de la vacuna contra covid-19 de la biofarmacéutica alemana BioNTech y su socio estadounidense Pfizer tiene una eficacia de 95,6% contra las formas sintomáticas de la enfermedad, según un estudio elaborado por los dos laboratorios y publicado este jueves (21.10.2021).

El ensayo clínico de fase 3, realizado en "10.000 personas de más de 16 años", muestra "un perfil de seguridad favorable", según un comunicado. El estudio se llevó a cabo en un periodo en el que "la variante delta era la principal cepa".

"Estos resultados demuestran una vez más la utilidad de los refuerzos en nuestro esfuerzo por proteger a la población contra esta enfermedad", señaló Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer.

Los resultados serán presentados ante las autoridades reguladoras "lo antes posible", agregó el comunicado.

95.6% relative vaccine efficacy against #Covid19 after a booster shot with our #mRNA vaccine, during a period when Delta was the prevalent strain. These are the first efficacy results from any randomized, controlled vaccine booster trial. https://t.co/dn8GG3r8zV pic.twitter.com/jgJfogiOWL

— BioNTech SE (@BioNTech_Group) October 21, 2021