Ministro Paris y aumento de casos Covid-19: "No hay cifras que indiquen que vayamos a volver a cuarentena"

Ante el aumento de contagios por Covid-19 en la Región Metropolitana, el ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo que "no hay cifras" que indiquen la aplicación de la Fase 1 del Plan Paso a Paso (que ya no contempla cuarentena por el término del Estado de Excepción).

"No hay cifras que indiquen que vayamos a volver a cuarentena, sin embargo, hemos hecho retroceder a toda la RM porque, aunque no toda la comunas están con el mismo número de aumento de casos, hemos aceptado la sugerencia de expertos que dicen que es mejor moverla en bloque", indicó el secretario de Estado en la Expo Hospitales 2021, que se realiza en Espacio Riesco, consigna 24 Horas.

Respecto al retroceso de la RM a Fase 3, el titular de Salud indicó que el cambio "más bien se refiere a los aforos. Estos disminuyen, porque los contactos o mayor movilidad favorece la transmisión del virus".

Sobre las personas no inoculadas con el fármaco anticovid, y a las que todavía no recurren a la dosis de refuerzo, Paris llamó a que "lean, se instruyan y se vacunen, para que podamos proteger a toda la población. Las personas que están en UCI no tienen ninguna vacuna o sólo tienen esquema completo".

Asimismo, descartó impulsar una vacunación obligatoria. "No estamos a favor (...) han sido aprobadas en emergencia, lo que significa en un corto período de tiempo (...) respetamos la opinión de las personas, pero lo que quisiéramos hacer es convencerlos con argumentos científicos", señaló.