ExPPD Ricardo Celis anuncia que votará por Boric: "El entorno de Yasna no me es cómodo"

Luego de su renuncia al PPD, el diputado Ricardo Celis anunció que votará por el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en desmedro de la abanderada de Nuevo Pacto Social (su ex coalición), Yasna Provoste.

"Voy a votar por Gabriel", dijo el diputado en conversación con Emol. Celis manifestó que en la centroizquierda "tenemos a dos buenos candidatos (Boric y Provoste)", pero cree que el diputado por Magallanes pasará a segunda vuelta.

"Voy a apoyarlo decididamente en eso y obviamente Yasna también tiene probabilidades de potenciarse. Yo creo que las sorpresas están en el otro lado, en la derecha", añadió el legislador.

El diputado comentó que tiene "un gran cariño por Yasna", pero indicó que "no voy a votar por ella porque creo que se ha hecho tan estrecho este momento, que hay que asegurar un candidato".

Además, explicó que "el entorno de Yasna en este momento no me es cómodo, no me da esa comodidad, queda tiempo todavía, tengo una conversación pendiente con ella".

"Si tú me preguntas, hoy día votaría por Gabriel, pero Yasna es una tremenda candidata, voy a hablar con ella más rato", sostuvo.

Celis renunció el lunes 25 de octubre al PPD, acusando "falta de compromiso" de la colectividad por su repostulación a la Cámara impugnada por el Servicio Electoral (Servel), debido a errores en la acreditación de documentos administrativos.