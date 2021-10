Pescadores de ex Caleta Sudamericana vuelven a protestar en Valparaíso: acusan incumplimiento por muelle provisorio

Los pescadores de la ex Caleta Sudamericana volvieron a protestar en Valparaíso, instancia en la que quemaron un neumático que forma parte de las defensas de la Empresa Puerto en el muelle Prat. Los manifestantes exigen un lugar provisorio para trabajar, mientras están a la espera de la construcción de una caleta definitiva.

Según consigna Radio Bío Bío, los pescadores se embarcaron en aproximadamente 10 lanchas. Mientras navegaban en la bahía de la ciudad, quemaron una de las defensas del Terminal Pacífico Sur. La situación fue controlada por funcionarios de la policía marítima.

Pescadores queman neumático que forma parte de las defensas de la Empresa Puerto.

Video vía Twitter: @FpvrPrensa

A través de una declaración, los actores portuarios reunidos en el Foro Logístico de Valparaíso (Folovap) expresaron que “el Puerto de Valparaíso se encuentra hoy bajo una grave amenaza de paralización de sus actividades, producto de manifestaciones impulsadas por un grupo de personas que está recurriendo a la violencia como medio para obtener sus reivindicaciones [ACTUALIZADA]

“El Puerto de Valparaíso se encuentra hoy bajo una grave amenaza”.

A través de una declaración, los actores portuarios reunidos en el Foro Logístico de Valparaíso (Folovap) expresaron que “el Puerto de Valparaíso se encuentra hoy bajo una grave amenaza de paralización de sus actividades, producto de manifestaciones impulsadas por un grupo de personas que está recurriendo a la violencia como medio para obtener sus reivindicaciones” y apelaron a que “el diálogo y el consenso sean el camino que permita superar este conflicto”.

El texto añade que “nos parece en extremo grave la notificación de recrudecimiento de la violencia que ha hecho uno de los abogados que asesora a este grupo de pescadores, que pone en riesgo una actividad esencial para la economía de nuestra ciudad y la zona central del país, y que genera miles de empleos directos en la ciudad y una serie de encadenamientos productivos, además de un grave daño a la imagen de nuestro país”.

“Creemos que el crecimiento y reactivación que requiere la ciudad de Valparaíso en forma urgente y prioritaria no puede ser entorpecido por un grupo de presión, por muy justas que sean sus demandas, pues provocan el mismo perjuicio a la fuente laboral que los manifestantes exigen se les respete”, añade esta entidad que agrupa a cerca de 30 empresas, servicios, transportistas y planteles de educación superior.

Un largo conflicto

Recordemos que el lunes los pescadores no llegaron a acuerdo con la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), respecto a utilizar provisoriamente el muelle Barón. Ofrecieron la playa San Mateo y el sector de Tornamesa.

"Nos devuelven a hablar con el ministro (Lucas) Palacios, intentamos hablar con el ministro (Rodrigo) Cerda y no conseguimos nada (...) no puede existir este peloteo, alguien debe resolver este conflicto. El día de mañana, estas personas van a cumplir 90 días sin trabajar", sostuvo el abogado que representa a los pescadores de la ex Caleta Sudamericana, Felipe Olea.

Los trabajadores fueron trasladado en el 2013 hasta la caleta El Manzano, en Quintero. Esto, por la puesta en marcha del terminal número dos del puerto de Valparaíso. En manifestaciones iniciadas la semana pasada, exigían volver a trabajar en la capital regional, lo que tuvo que haber sucedido el 2 de agosto.

El viernes 22 de octubre el grupo de pescadores logró un acuerdo con el Gobierno. En concreto, acordaron tres medidas. La primera dice relación a la construcción de una caleta para los pescadores; la segunda buscaba un asentamiento provisorio en el muelle Barón; en tercer lugar está la reparación económica para los pescadores.