Carmen Frei acusa intención política de polarizar el país y alude a Kast: "Hemos visto como la derecha ha extremado su posición"

La presidenta de la Democracia Cristiana (DC), Carmen Frei, aseguró hoy que existe una intención política de polarizar el país “con el objeto de recrear falsamente que nuestro Chile sólo tiene dos alternativas extremas por las cuáles decidirse. Y no es así, porque los extremos no están en el corazón de la gente”.

“Hemos visto cómo la derecha –que, aunque quieran esconderlo aún es responsable de gobernar Chile con Sebastián Piñera- ha extremado su posición adhiriéndose a la candidatura de la extrema derecha de José Antonio Kast, que niega avances fundamentales que nos costaron décadas de batallas", indicó la timoneAl DC.

"Ello, luego de asegurar que se trataba de un sector que se habían renovado, que defendían la democracia, que eran promotores de las libertades civiles, que jamás defenderían a asesinos de la dictadura y que defenderían a la mujer y la equidad salarial”, añadió.

En esta misma línea, Frei aseguró “que resulta difícil creer que el país podrá levantarse y vivir en paz y con gobernabilidad, frente a gobiernos de extremos que lleven a nuestra sociedad al límite con sus políticas totalitarias, que promuevan noticias falsas impunemente, que prediquen al país sin que tengan programas donde consulta".

A esas acciones, Frei agregó que "reduzcan derechos sociales y ministerios como el de la Mujer, que quieran desconocer tratados internacionales, y que no tengan ningún problema en promover más choques entre chilenas y chilenos para su propio beneficio”.

También, la Presidenta DC advirtió que “resulta contradictorio que esta polarización de la cual la derecha quiere sacar provecho, sea producto de un mal manejo del cual ellos mismos son responsables en el Gobierno de Sebastián Piñera".

"El control delincuencia que a tantos agobia a todos, la tardía ayuda social, son de responsabilidad de una propia derecha que no ha sabido gobernar y de un Presidente que incluso está siendo investigado una vez más por sus negocios. Y, sin embargo, hoy prometen como si no estuviesen en el poder, y como si Sichel y Kast no fuesen continuadores de este fracaso”, espetó.

Finalmente, Carmen Frei explicó que “nosotros con Yasna Provoste estamos construyendo una opción que va por el amplio camino de la centro izquierda y queremos convocarlos a todos. Una alternativa real y seria que quiere reformas profundas, pero en paz y con gobernabilidad".

"Vamos a construir un país para todos. Ese país polarizado y de extremos sólo está en mente de las estrategias políticas, pero no en el corazón de la gente”, concluyó la presidenta de la DC.