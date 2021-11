Coordinador de campaña de Sichel critica programa de Kast: "Hay diferencias profundísimas y que son retroceder 30 años"

El coordinador de campaña de Sebastián Sichel, Pedro Browne criticó el programa del candidato presidencial José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y cuestionó el apoyo algunos integrantes de la coalición oficialista han mostrado hacia el líder del Partido Republicano.

En entrevista con Radio Cooperativa, Browne planteó que "yo le preguntaría a ellos ¿Por qué quieren retroceder 30 años? Porque eso es lo que ocurre cuando quieren abrazar un programa que es muy distinto a los cuatro programas que participaron de la primaria, porque el de José Antonio Kast no se parece a ninguno de los programas que estaban debatiéndose en la primaria, en la cual participaron ellos desde su partido".

En esa línea, sostuvo que "hoy día corren a abrazar por las encuestas, esta enfermedad que yo he denominado la encuestitis de los días lunes, un programa que a uno lo deja, no sé. A mí por lo menos me complica pensar en un país que retrocede por ejemplo en derechos de la mujer, no solamente por el término del Ministerio de la Mujer, sino también cuando nos dice que va a haber una ayuda preferente para aquellos niños que viven en una familia donde hay padre y madre y una libreta de por medio. Eso es desconocer la realidad de la inmensa mayoría de los niños de nuestro país".

Por otra parte, señaló que "hay una reminiscencia de lo que él mismo hizo, que fue votar en contra de la ley de filiación en su minuto. Cuando desconoce el impacto del ser humano en el cambio climático, y dice que Chile, mientras no haya evidencia científica no tiene que hacer nada al respecto, cuando el 99% de la ciencia nos dice cuáles son los efectos del ser humano en el cambio climático".

"Hay otras cosas que son insólitas. El cobro a la flora y la fauna por existir y convivir con el ser humano. Hay una serie de cosas que son diferencias profundísimas, y que son retroceder en una serie de materias 20 o 30 años atrás. Habría que preguntarle a ellos por qué quieren atrincherarse", agregó.

Por último Pedro Browne cuestionó: "¿Ellos conocen alguna elección donde en una primera vuelta, un candidato firmara un pacto con otro candidato para un eventual apoyo posterior? Esto no es una primaria, es una elección donde estamos compitiendo legítimamente. Serán los chilenos los que decidan quiénes pasan a segunda vuelta, y me parece un ejercicio mínimo post primera vuelta, cuando van a haber dos candidatos, hacer un ejercicio de mínimos comunes y de diferencias para ver a cuál es el candidato que apoya. Hay un mundo que cree en una centro derecha democrática, moderna, que mira hacia el futuro que no le es obvio tener que votar por un programa como el de José Antonio Kast para una segunda vuelta. Por lo menos para mí no es obvio".