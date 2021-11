Investigador Juan Cancino recibe el galardón “Premio Municipal de Ciencias 2021”

El académico del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias UCSC, Juan Cancino, fue destacado con el galardón Premio Municipal de Ciencias 2021, reconocimiento que distingue su trayectoria, el aporte y la labor para la ciudad.

El premio reconoce como un logro de todos quienes han sido parte de su trayectoria profesional, destacando el trabajo colaborativo realizado durante toda su carrera.

“Es un gran honor, ya que es un muy prestigioso premio y lo otorga la ciudad que, junto a la UCSC, me acogió hace casi 30 años. También es una fuente de alegría personal y para muchas personas ya que con el premio se reconoce una trayectoria que uno ha hecho en conjunto con muchos otros. Mi agradecimiento a Dios por las personas que puso en mi camino y con los cuales he recorrido este trayecto”, señaló Cancino.

El académico de la Facultad de Ciencias UCSC realizó sus estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, obteniendo el grado de Licenciado en Ciencias Biológicas. Luego, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de North Wales (actualmente Universidad de Bangor) donde en 1983 obtuvo el grado de Doctor en Zoología Marina.

Un nuevo desafío

Su relación con la UCSC comenzó hace 30 años, cuando el primer rector de la UCSC, Eliseo Escudero Herrero, lo invitó a colaborar en el inicio de este proyecto e incorporarse como Decano de la Facultad de Ciencias UCSC, fundada en febrero de 1992.

“Trabajaba en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pedí consejo a mi señora y a un colega de Facultad para tomar la decisión, este último me dijo que no lo dudara ya que Chile debía ser construido desde todas partes. Inicialmente me vine con permiso de la PUC por 2 años. Por calidad de vida permanecí en Concepción. Además, en ese momento ya tenía muy claro que en mi vida yo había recibido mucho de numerosísimas personas y sabía que era momento de empezar a retribuir y que debía hacerlo desde un lugar que me necesitaba. Además, aquí teníamos la universidad naciente al lado del mar, la que ya contaba con un grupo de investigadores con una reconocida orientación hacia las ciencias del mar, fue por eso muy atractiva la idea de ayudar para seguir construyendo sobre esa semilla inicial”, recuerda Cancino sobre el inicio de su trayectoria en la UCSC.

Cancino fue nombrado Rector de la UCSC en dos periodos consecutivos, entre 2006 y 2015. Actualmente, es profesor titular de la Facultad de Ciencias UCSC. Dicta los cursos de Historia Natural de Chile (en colaboración de los profesores Guillermo Herrera y Leticia Astudillo), donde convergen estudiantes de diversas carreras. También, Biología Marina Aplicada junto a la profesora Lilian Troncoso y colabora en el curso de Biología de Invertebrados a cargo de la profesora María Cristina Orellana. Además, colabora en cursos del Magíster en Ecología Marina UCSC.

Cabe destacar que Cancino ha trabajado en más de 20 proyectos de investigación nacionales e internacionales, incluyendo proyectos Fondecyt, FIP, INACH, NERC. Según Researchgate, cuenta con 80 publicaciones, más de 10 mil lecturas y más de 1.600 citas. En Google Academic cuenta con más de 2.200 citas. Es socio fundador de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar y de la Sociedad de Ecología de Chile.

Cancino hace un llamado a potenciar los talentos de las nuevas generaciones y a trabajar con pasión y entereza.

“Cuando uno descubre el llamado inscrito en el corazón, que es la vocación, no hay nada que impida llegar a lugares impensados. A los jóvenes les digo: si tienes vocación por las Ciencias, si estás lleno de preguntas respecto a la naturaleza, al entorno, a los organismos, ahí está la semilla que germinará y te llevará muy lejos. Si te dedicas con pasión a recorrer ese camino, si haces bien el trabajo de cada día, eso te abrirá puertas impensadas”, enfatizó el académico.

Finalmente, Cancino agradece la posibilidad de influir en las nuevas generaciones y trabajar en equipo.

“En este camino de formarse como científico uno se encuentra con maestros. Luego, sin saberlo, uno se transforma en maestro de otros, es como una cadena de favores. Me llena de alegría ver que algunos de mis estudiantes han seguido esa misma trayectoria. Debo agradecer mucho a la Facultad de Ciencias y a la UCSC que permiten que se generen publicaciones como resultado de cursos desde pregrado”, concluyó el académico.