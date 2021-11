Diputada Sandoval (RD) repudia rayado a vaca con consignas a favor de Kast y desliza críticas contra el candidato: "Fue el único diputado en votar contra la Ley Cholito"

La diputada Marcela Sandoval (RD) repudió los rayados a una vaca que contenían consignas a favor del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. El hecho fue viralizado en redes sociales.

De acuerdo a antecedentes preliminares, la situación ocurrió en Osorno, durante un remate de ganado en la Feria de Ganaderos (Fegosa).

En el registro viralizado, se observa a la vaca rayada con las consignas "Vota Kast", en un costado, ;"o al matadero", en el otro, y "2", en la cabeza del animal, en referencia al número del aspirante a La Moneda en la papeleta electoral.

En el video se escucha al martillero decir "votemos por Kast o se va al matadero".

Video vía Twitter: @Mata_Moscas2

"Seguramente al candidato Kast le parece gracioso que hayan rayado una vaca con consignas a favor suyo (...) A mi no me parece nada gracioso, me parece un hecho repudiable de maltrato animal que vamos a denunciar", dijo la diputada Sandoval.

"Recordemos que José Antonio Kast fue además el único diputado cuando estaba en ejercicio en votar en contra de la Ley Cholito", añadió.

Precisamente, el candidato del Frente Social Cristiano fue el único en rechazar la iniciativa, dirigida a la tenencia responsable de mascotas.

La Cámara Baja aprobó el informe de la Comisión Mixta el 3 de mayo del 2017, con 100 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, del en ese entonces diputado José Antonio Kast.