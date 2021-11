Llevan al Tribunal Supremo de RN a concejal que apoyó candidatura senatorial de Jaime Mañalich: piden que sea expulsado del partido

En el interior de Renovación Nacional las aguas no están calmas a 9 días de las elecciones. Esto, por el apoyo que entregó el concejal por Lo Barnechea, Cristián Daly, al candidato a senador por la RM Jaime Mañalich, que representa a Evópoli, en desmedro de los candidatos del partido, Manuel José Ossandón y Marcela Sabat.

Debido a esto, en RN decidieron llevar al Tribunal Supremo del partido a Daly, con posibles sanciones como la expulsión del partido al concejal por Lo Barnechea por su apoyo al exministro. “El señor Daly apoya a un candidato que expresamente ha señalado estar de acuerdo con el aborto en todas sus causales, materia que es abiertamente contraria a los principios de Renovación Nacional”, indica el documento.

“Como cualquier militante de nuestro Partido, el señor Daly debería tener claro que para Renovación Nacional el aborto es una acción contraria a los principios más elementales”, añade la presentación.

Los consejeros también cuestionan a Daly su cargo de “Vicepresidente de Nuevas Generaciones”, asegurando que ese cargo en la práctica no existe. “Tal cargo no existe en la orgánica institucional del Partido. Por ende, al suscribir el señor Daly como 'Vicepresidente' se atribuye un rol que no le es propio, situación expresamente sancionada como 'caso grave de indisciplina' en los Estatutos del partido”, agregan.

“En consecuencia, el señor Daly Dagorret debe ser expulsado del Partido, por haber incurrido en una grave contravención a los estatutos partidarios”, concluyen. El documento lo puede leer en este link.

En conversación con El Mostrador, el miembro de la comisión política de RN, Víctor Blanco, señaló que "la deslealtad partidaria es un asunto grave que nosotros consideramos de máxima relevancia donde el partido tiene que hacerse cargo de tener un orden mínimo dentro de la institución para que ésta funcione. A nosotros nos parece grave que un vicepresidente nacional que se hace llamar 'vicepresidente nacional de Nuevas Generaciones', apoye a un candidato que no es de las filas de Renovación Nacional, apoye un candidato que está a favor del aborto, que está totalmente en contra de los principios de Renovación Nacional. Y que salga a apoyarlos en un video públicamente, a apoyar a Jaime Mañalich, en detrimento de dos grandes baluartes de Renovación Nacional y una de las senatoriales más competitivas que tiene Renovación Nacional en todo el país, como es la senatorial donde compite Manuel José Ossandón y Marcela Sabat, donde nosotros estamos apostando a que los dos sean parte del Senado que venga".

"Creemos que este es un acto grave. Creemos que la directiva no ha hecho lo necesario para contener este esta situación. Por lo tanto, nos reunimos con un grupo de comisionados políticos y determinamos que sea el Tribunal Supremo quien resuelva y tome las medidas que estime correspondientes ante la flagrante violación a los estatutos", cerró.