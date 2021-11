Partido Ecologista Verde llama a votar y "derrotar a la derecha" en la primera vuelta

El Partido Ecologista Verde (PEV) hizo un llamado a votar en las elecciones presidenciales del próximo domingo para así "derrotar a la derecha".

El líder del partido, el diputado Félix González sostuvo que "somos muy conscientes de lo que está en juego y de la relevancia del rol que el Partido Ecologista Verde y su lista parlamentaria y de Consejeras y Consejeros Regionales está jugando en esta elección. Por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía a ir a votar y a derrotar a la derecha, porque una coalición que gobierna violando los derechos humanos, no debe tener poder".

Si bien en primera vuelta los ecologistas decidieron no apoyar públicamente a un candidato en particular, acordaron dar su apoyo a quien compita contra la derecha en segunda vuelta, previo a acuerdos ambientales concretos: "En cuanto a la primera vuelta, no apoyaremos públicamente a ninguna candidatura presidencial, manteniendo la esperanza de que pasen a segunda vuelta dos candidaturas de oposición y, de no ser así, apoyaremos a quien compita contra la derecha en la segunda vuelta, previo acuerdo programático en que exigiremos compromisos ambientales concretos para enfrentar la crisis climática y ecológica".

Recalcan desde el partido que ninguna candidatura presidencial les representa, dado que todas hablan de medioambiente de manera general, aun cuando -sostienen- es evidente que los desafíos ambientales que para los ecologistas son de primer orden de importancia, para ellos (candidatos presidenciales) son secundarios o, derechamente, sus posturas son contrarias a los principios que promueve el PEV".