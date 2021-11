Lagos Weber expresa su respaldo a Boric de cara a la segunda vuelta y lo emplaza a dialogar con el resto de la oposición

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), manifestó su apoyo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta, en la que también competirá el abanderado del Frente Social Cristiano, el ultraderechista José Antonio Kast.

“La disyuntiva es clara, o es Kast o Boric, sólo estas dos alternativas. Yo votaré por Boric, pero lo otro es que espero mucho más de este candidato. No pido ser parte del gobierno, me quedo con que la DC (Democracia Cristiana) debería apoyar al candidato", dijo el parlamentario.

"No sé si harán otro programa, pero hay que revisarlo en materia tributaria por ejemplo; entonces cuando se habla de gradualidad y humildad, hay que llevarlo a la práctica. Le dieron un portazo a la Nueva Mayoría hace un tiempo, si fuéramos rencorosos no habría por qué apoyarlo, pero ahora no hay por donde perderse, hay que ser convocantes”, añadió.

"Hay que hacer un programa más amplio, no negociaremos, pero él (Boric) tiene la responsabilidad y no la tiene fácil; su discurso hay que ponerlo a prueba”, enfatizó Lagos Weber.

Además, Lagos Weber emplazó al actual diputado por Magallanes a consolidar mejor sus propuestas en materia de seguridad pública y violencia.

“Hoy está dividido el Congreso, puede aprobar leyes de simple mayoría pero en quórum no se consigue nada. Tenemos un proceso complejo por eso, a opinión personal creo que hay cabida para un apoyo sin condiciones, pero la responsabilidad es de Boric, sobre cómo entusiasmar a los chilenos, cambiar el discurso en seguridad y violencia", expresó el legislador.

"Yo converso con la ciudadanía trabajadora y el tema de seguridad ciudadana está al tope, incluso más que la salud, chilenos que la pasan mal con este tema que debe ser abordado con un lenguaje que le haga sentido a la población”, indicó.

Factor Parisi

Otro de los inconvenientes que, a juicio del parlamentario PPD, deberá resolver la carta presidencial de Apruebo Dignidad, es cómo interpretar al votante de Franco Parisi, quien obtuvo un sorpresivo 12,8% de las preferencias.

“Aquí no hay que menospreciar a nadie en Chile (…), porque ocurre que, Franco Parisi, estando en Alabama, no habiendo votado, siendo cuestionado por el no pago de una pensión de alimentos gigantezca, y no habiendo puesto un solo pie en Chile, resulta que interpretó a casi un millón de chilenos y chilenas", dijo Lagos Weber.

"Eso me dice que no saco nada con convocar a un proyecto transformador para Chile, que se necesita, y que para mí no lo representa Kast, pero no saco nada con atacar a Kast o criticar el voto a Parisi, sino tengo que entender por qué fue, entonces tenemos que afinar nuestra propuesta en eso”, concluyó.