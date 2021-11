“Estamos muy sorprendidos que aún no se hayan tomado las medidas necesarias”: Varamiento de carbón en la playa Ventanas es la quinta consecutiva en la zona

No cesan los problemas ambientales en la zona de sacrificio, Ventanas, ubicada en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso. Un nuevo varamiento de carbón ocurrió en la zona siendo el quinto consecutivo y el número 86 en lo que va de año.

Respecto a esto, la vocera de la agrupaciones Mujeres en zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví, Katta Alonso, comentó a Bío Bío que “estamos muy sorprendidos de que la Armada de Chile y la Superintendencia, no hayan tomado aún las medidas necesarias para que esto no siga ocurriendo y hay un fallo en la Corte de Apelaciones que los manda a ellos a terminar con este flagelo y aún no vemos ningún resultado”.

Por su parte, el capitán del Puerto de San Antonio, Gabriel Núñez, descartó que esto haya sido debido a un vertimiento. “El día de hoy se registró el varamiento de desechos oscuros número 86, por lo que se activó la partida de limpieza dispuesta para estos casos. Este evento no es producto de un vertimiento en específico, sino que el desplazamiento del material acumulado desde el fondo de la Bahía”.

Las responsabilidades de este hecho apuntan principalmente a la Armada y Empresa AES Gener, a quienes se les acusa de no cumplir con las medidas establecidas por el poder Judicial.

Desde el 2009 a la fecha se han registrado más de 900 varamientos en la playa Ventanas, lugar reconocido como zona de sacrificio.