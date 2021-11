Dos diputados electos del Partido de la Gente anuncian que se abstendrán en segunda vuelta

Dos diputados electos del Partido de la Gente (PDG) -cuyo líder es el excandidato Franco Parisi- ya anunciaron que no apoyarán ni a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) ni a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) en la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre.

En conversación con el diario La Segunda, Gaspar Rivas dijo que "me agrada la mirada de los derechos sociales de Boric, pero su proyectos nos arriesga al ir de la mano del Partido Comunista. De Kast, miro con buenos ojos lo del orden público y la seguridad ciudadana, pero sería reeditar los últimos 30 años del modelo económico neoliberal con todos sus abusos. Voy a abstenerme, votar blanco o nulo".

Rivas consideró que el PDG "debería haber dado libertad a los militantes". "Si (el partido) se inclina por una u otra candidatura, yo no voy. No voy a ser cómplice de una aventura marxista ni de un gobierno de extrema derecha al estilo Bolsonaro".

Asimismo, la diputada electa por el distrito 21, Karen Medina señaló que "lo que acordamos, al menos los diputados, es no apoyar ninguno de los dos proyectos, y es la postura de la mayoría de nuestros adherentes".

"Ningún proyecto me representa, lo más probable es que no vaya a votar. Somos una nueva política, por lo tanto, no nos vamos a unir a lo que queremos cambiar", complementó.

Otra diputada electa del PDG, Yovana Ahumada manifestó que "ninguno me representa, no me convencen (...) Y cada candidato verá si modifica algo para llamar la atención de alguno de nuestros militantes o simpatizantes. Somos súper heterogéneos, así que no nos encasillen. Y somos difíciles de tener porque estamos colocando algo nuevo en el escenario político".