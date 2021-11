Claudia Pascual, senadora electa del PC a los indecisos: "Un gobierno de extrema derecha no puede ofrecer la tranquilidad que propone"

La antropóloga social Claudia Pascual, rostro que renueva el parlamento con la llegada del Partido Comunista al senado (junto a Daniel Núñez) después de casi 50 años, participó como invitada del espacio de conversación “Desde La Academia”, producido por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en alianza con el diario El Mostrador.

En la ocasión, Pascual, quien fuera la primera ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, dialogó con un panel de docentes de la Universidad acerca del ambiente de expectación que -a su juicio- dejaron las elecciones presidenciales, el camino al balotaje del 19 de diciembre y las diversas conquistas sociales que dejaría en entredicho un eventual triunfo del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. La parlamentaria próxima a asumir lamentó aspectos clave del programa del candidato de derecha y sus correligionarios.

“No debemos renunciar a nuestros derechos ni nuestras banderas. Tampoco caer en la escalada de la descalificación, la agresión y la violencia con que se expresarán algunos. No debemos estar disponibles para regalárselos. Se trata de sectores violentos que no siempre operan desde lo verbal, sino desde una pasivo agresividad que es tremendamente violentadora”, asegura junto con recomendar observar y develar lo que existe detrás de este tipo de discursos que atacan por igual una campaña como la del candidato Gabriel Boric, como el trabajo recorrido por la Convención Constitucional.

“No caigamos en el pánico de no reformar nada, para mantener la fiesta en paz, por así decirlo. Hay que seguir avanzando pero escuchando. Soy una convencida de que no es posible un proceso de paz, de estabilidad, si no es en pos del camino de la justicia social”, recomienda la senadora PC.

Una constitución en despliegue

Consultada sobre cuál debería ser el foco de la campaña de Boric en la segunda vuelta, la antropóloga opinó que se debe acercar a la ciudadanía que tal vez no participó en la primera vuelta y sumar a sectores que, en su momento, votaron por el Apruebo pero que no son de derecha apelando a lo que está en juego este 19 de diciembre.

Claudia Pascual llamó también a que su sector debe ser capaz de ejemplificar y traducir a la cotidianeidad las propuestas de su programa. "El énfasis debe estar puesto en explicar problemas donde tal vez nos hemos concentrado en describir las causas, como la delincuencia y el narcotráfico, sin decir cómo vamos a abordarlos, frenarlos y enfrentarlos", manifestó.

Señaló además que el trabajo más arduo del proceso que queda antes de la segunda vuelta es invitar al votante más pragmático a ser parte de un proceso de cambio. "Ese votante tiene que saber que un gobierno de extrema derecha no puede ofrecer la tranquilidad que propone si es que va a concretar propuestas como aumentar la cesantía con el despido de funcionarios y funcionarias públicas o reducir la recaudación tributaria del Estado, etc. Esto no es una concepción idealizada de la Izquierda, es algo que vienen advirtiendo los mismos economistas de Derecha", planteó en el programa “Desde La Academia”.

Por otro lado, Pascual también abordó el actual momento de la Convención Constitucional y sus principales desafíos de un período de redacción, despliegue del trabajo territorial y cuál debiese ser su principal foco transformador. Dijo que la Convención debe concentrarse en un texto que garantice los derechos sociales, la definición de Estado y del tipo de democracia que deseamos alcanzar. "La nueva constitución debe tener una perspectiva de transformación cultural respecto a las relaciones entre los géneros, debe hacerse cargo de promover una corresponsabilidad en todas las tareas para ir terminando con esta división sexual del trabajo tan estereotipada", comentó.

En la misma línea se hizo cargo de definir los andamiajes de un sistema de gobierno, a su juicio, necesario para el país que se ha visto cooptado muchas veces por un presidencialismo fuerte. Claudia Pascual opinó que se debe matizar el sistema actual y llevarlo hacia uno más mixto que combine las facultades presidenciales con un mayor poder de decisión del Congreso, lo que también implica una transformación cultural dentro del Parlamento del que será parte desde el 11 de marzo del 2022, fecha en la que también se realizará el cambio de mando del Presidente de la República.

En el quinto episodio del programa “Desde La Academia”, el panel de profesores estuvo conformado por la profesora de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Tamara Vidaurrázaga; el docente de la carrera de Sociología, Camilo Sembler; la periodista y encargada del Programa Especial de Educación Continua, Alicia Sánchez y el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.

Puedes ver el capítulo de “Desde la Academia” en conversación con Claudia Pascual acá: https://www.youtube.com/watch?v=FXgeWmrgUOU