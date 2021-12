Senadora Allende (PS) y segunda vuelta: "Por supuesto que Michelle Bachelet está con Boric"

La senadora Isabel Allende (PS) abordó la segunda vuelta presidencial, en la que participarán el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. Al respecto, señaló que la ex Presidenta Michelle Bachelet apoya al primero.

"Absolutamente. Más allá de la restricción formal que obviamente no podría participar de ninguna actividad como tal, por supuesto que Michelle Bachelet está con Boric. Qué duda cabe", expresó Allende en conversación con el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Recordemos que Bachelet, al ser la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no puede expresar públicamente su preferencia electoral.

"El propio ex Presidente Lagos ya se pronunció. Es evidente que Michelle Bachelet no podría votar por una persona que defiende a Krassnoff, que tiene casi 800 años de condena por sus crímenes", añadió la senadora Allende.

Sobre un eventual Gobierno de Kast, expresó que "para nosotros es como una restauración conservadora, un retroceso no solo en los derechos de las mujeres sino que en todos los planos que uno pudiera pensar.

"Ahora (Kast) empieza a modificar y a decir que 'el Ministerio de la Mujer no va a ser así, en realidad no lo vamos a eliminar'. Ahora está diciendo que no van a elevar la edad de jubilación (...) No hace más que asemejarse a Bolsonaro y Trump", agregó la legisladora.