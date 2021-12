Embajada del Líbano exhibe obras de diez artistas que trabajan en Chile

Durante la tarde del martes 31 de noviembre la embajada del Líbano inauguró la segunda edición de la exposición "Arte en la Embajada". El evento reunió el trabajo de diez artistas visuales que trabajan en Chile. La embajadora Joumane Khaddage se encargó de la curatoria de los artistas y del montaje de las obras.

"Queremos dar a conocer a los artistas, empujarlos y darles un espacio, no es una exposición individual es una exposición colectiva. Es una instancia para apreciar el arte, porque el arte no tiene que estar escondido tiene que estar puesto bajo la luz, soy una persona que ama el arte, es algo que me conmueva", expresó la embajadora.

La muestra estaba compuesta por los cuadros de los destacados artistas Mario Gómez, Vicente Irarrázaba, Totoy Zamudio, Marcelo Guerra y Hoda Madi, además de las esculturas de Sofía Donovan, Carlos Fernández, Bechara Baroudi, Laura Quezada y Said Rumié.

Esta segunda versión de "Arte en la embajada" permitió que una mayor cantidad de personas pudieran asistir al evento en relación al año pasado debido a las restricciones sanitarias.

Un espacio diferente

La embajadora quería ofrecerles a los artistas un espacio distinto al de las galerías donde decidieran en conjunto las obras que se iban a presentar.

"Acá es un espacio libre y no hay limitaciones, uno está acostumbrado a un ritmo y una forma de manejar las galerías que es entendible y legitimo pero aquí yo sentí que los artistas tenían que tomarse el espacio como si estuvieran en su casa", comentó Joumane Khaddage.

Además agregó:"uno va a una galería y se queda callado, no hay tiempo de compartir ni charlar porque es como ir a una biblioteca, acá estuvieron los artistas y permitió también que se conozcan entre ellos".

Dar a conocer el arte "made in Chile"

En ese sentido el escultor Carlos Fernández, presentó dos obras de la primera etapa del artista que tienen que ver con la experimentación y el uso de figuras.

"Este evento encuentro que es una buena instancia para llegar a un público que en general no tengo acceso como los embajadores y encuentro que es bueno porque finalmente de alguna manera tienes la posibilidad de tener una pequeña ventana para afuera", sostuvo el artista.

Por otro lado, Vicente Irarrázabal presentó una serie de cuatro serigrafías intervenidas con calces y dibujos antropomórficos que remiten a formas de expresión arcaicas y que además toma fotos microscópicas del torrente sanguíneo y de piel humana, que remiten fotos a otras escalas como el espacio.

"Me parece que esta instancia de una exposición en la misma embajada del Líbano me parece un proyecto maravilloso, que según entendí la embajadora quiere continuar, ojalá otras embajadas repitan este tipo de proyectos porque crean lazos entre distintas culturas bien lejanas y entre lo extranjero y nacional. Cualquier instancia que cree estos lazos son extremadamente ricos para la cultura propia", afirmó el artista.

Los asistentes además pudieron degustar postres típicos libaneses como el meghlé que en palabras de la embajadora lo comen las mujeres luego del parto y que según la embajadora simboliza el nacimiento de nuevas instancias para el arte que se realiza en Chile.

"Yo tengo un espacio grande que puedo ofrecer y me da alegría y estoy segura que a mucha gente también, además de que es una instancia para que los artistas se den a conocer y el cuerpo diplomático va conocer otros artistas", finalizó la embajadora.

La exposición se puede visitar con cita previa llamando a la embajada del Líbano hasta el viernes 3 de diciembre.