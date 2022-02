Presidente electo Gabriel Boric vivirá en casona patrimonial en el Barrio Yungay

El Presidente electo, Gabriel Boric, ya tiene nueva casa. Tras ser visto en el Barrio Yungay junto a la futura primera dama, Irina Karamanos, se despejaron las dudas y se zanja así un tema que mantenía la expectativa de la ciudadanía.

Según establece La Tercera, se ha podido ver al futuro mandatario al menos en cuatro oportunidades en el sector. Esto, debido a que se espera que durante las próximas semanas arribe a su nuevo domicilio, una casa patrimonial ubicada en el corazón del conocido barrio cultural. Así, el Presidente electo deberá abandonar el departamento en donde vive en el Barrio Bellas Artes junto a su pareja y próxima futura dama, Irina Karamanos.

El tema mantenía las expectativas de la población, debido a que a menos de un mes de asumir el cargo, Gabriel Boric aun no tenía una residencia. Desde el primer momento, el Presidente electo aseguró que no quería vivir en el barrio alto, por lo que se mantuvo dentro de las opciones a la comuna de San Miguel, la que fue desestimada finalmente por no cumplir con las altas exigencias en seguridad.

Debido a las peticiones del Presidente electo, en donde manifestaba que quería vivir cerca al Palacio de La Moneda y que no estuviera dentro de la zona alta de la capital, la búsqueda se volvió todo un reto. Esto, sumado también a los exigentes requisitos en la seguridad, en donde no pueden haber edificios cercanos, debe tener al menos dos entradas y contar con amplios espacios para la escolta presidencial con la que permanentemente se mueve el futuro mandatario. Requisitos que cumplía la casa patrimonial del Barrio Yungay, en la comuna de Santiago Centro.

Así, el Presidente electo vivirá a 30 minutos a pie de La Moneda y podrá establecerse en la vivienda ubicada en las calle Huérfanos con Hurtado Rodríguez, en el corazón del barrio cultural.