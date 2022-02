Crisis migratoria: alcalde de Colchane acusa "victimización" hacia extranjeros irregulares en la zona norte

El alcalde de Colchane, Javier García, mostró su molestia debido a la crisis migratoria que afecta a la región, aludiendo a que existe una "victimización" sólo hacia los migrantes que ingresan a Chile de forma irregular y no se brinda especial atención a la vulneración de los derechos humanos de los pueblos originarios y residentes de la comuna. Hecho que no ha sido tomando en cuenta por el Gobierno, a su parecer.

En conversación con Emol TV, el edil detalló lo qué ha estado haciendo la municipalidad para poder combatir la crisis que aqueja a la comuna.

"Hay una victimización sólo de un sector que es la población migrante, que por cierto nosotros como municipio lo hemos atendido en la medida de lo posible. Pero también se tiene que poner como prioridad la seguridad y la integridad física y psíquica de las personas chilenas, al cual el Gobierno y el Estado están obligado a garantizar el ejercicio de esos derechos", señaló.

Asimismo, el alcalde se refirió sobre lo que ha significado el ingreso de personas extranjeras a través de los diversos pasos fronterizos y sus efectos colaterales.

"Esta migración descontrolada ha sido abusiva y poco atendible por parte del Estado por las consecuencias que el pueblo ha sufrido por el tiempo que ha pasado y por las características del fenómeno migratorio", manifestó.

De esta forma, García dio dos soluciones al Gobierno para que aborde la crisis migratoria. "No solo poner en primer lugar el respeto a los derechos humanos de los migrantes que por cierto es legítimo, pero también aquí se están vulnerando los derechos humanos de los pueblos indígenas consagrados en el convenio 169 y que al Estado le corresponde protegerla y garantizar sus derechos", aseveró.

El edil emplazó al Estado, de forma que puedan considerar ambos aspectos en la discusión de la problemática.

"Tanto los derechos humanos de los migrantes como el de los pueblos indígenas existentes en el lugar, que también son un sector vulnerable y protegido por la legislación internacional", espetó.

Por otro lado, sostuvo que el Gobierno ha incentivado el traslado ilegal de extranjeros a través de la instalación de refugios en la frontera, lo que "ha aumentado la cantidad de migrantes irregulares que han ingresado al país por pasos no habilitados".

"Creo que existen otras formas de apoyo, pero Colchane no es una comuna apta ni reúne las condiciones para este tipo de campamentos, ya que no hay hospitales cercas, estamos respondiendo más allá de nuestra capacidad a la cantidad de migrantes. Además, no existen supermercados lo cual hace necesario que ellos recurran a actos delictivos", concluyó.