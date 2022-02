Nuevo movimiento político "Amarillos por Chile" critica a la Convención y advierte: "Ejerceremos el legítimo y necesario derecho a la crítica si la Convención se extravía y nos lleva a un callejón sin salida

El nuevo movimiento político "Amarillos por Chile", que cuenta con la presencia de conocidos rostros de la política nacional, se manifestó en un documento en contra de la Convención Constitucional, aludiendo, entre otras cosas, a su "euforia refundacional".

"Nosotros los amarillos sentimos la pasión por lo posible que consiste en hacer las cosas bien hechas, conseguir los cambios necesarios sin destruir lo bueno, apostar por un futuro mejor sin pensar que se parte de cero", comienza el texto. "La historia -sobre todo en Latinoamérica- ha demostrado que ir detrás de lo imposible y refundarlo todo, en vez de solucionar las desigualdades y los abusos, solo ha traído más sufrimiento y más pobreza para las grandes mayorías", añade.

El comunicado, firmado por Carolina Goic, Fulvio Rossi, Jaime Campos, Andrés Velasco, Mariana Aylwin, Jorge Burgos, entre otros personajes destacados, emplaza al órgano redactor, para evitar así lo que llaman un "estallido institucional".

"Cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a mucho de los que votaron 'apruebo' y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un 'No' a una Constitución que no nos represente a todos", sostienen.

"Muchas de las propuestas que han emanado de las comisiones y algunas de las que ya están alcanzando los 2/3 en el Pleno están encendiendo la señal de alerta entre quienes no queremos la deconstrucción de Chile, ni su desmembramiento, ni su refundación desde cero, sino un nuevo comienzo que recoja lo mejor que hemos construido todos juntos en estas décadas", subrayan. "El espíritu que debe primar en la Convención debe ser el del dialogo, la conversación, el escuchar de verdad al que piensa distinto", agregan.

Por otro lado, "Amarillos por Chile", sostiene que han dado su primera declaración oficial para "aportar en esta encrucijada fundamental de nuestra historia política e institucional" y dar su opinión respecto del proceso de redacción de una nueva Carta Magna.

"Estamos aquí para apoyar toda iniciativa que vaya en la dirección del equilibrio, la mesura, el sentido común, el respeto irrestricto de la Democracia (sin apellidos), del Estado de Derecho, la libertar y también la promoción de los derechos sociales, reformando y mejorando tanto el mercado como el Estado", establece el texto. "Alzaremos la voz contundentemente ante cualquier intento de llevarnos por el camino equivocado a repetir experimentos refundacionales fracasados en todas partes del mundo", adiciona.

Ante su apoyo al órgano redactor, el movimiento político adelantó que la respaldarán siempre y cuando cumpla con la senda que ellos creen es la correcta.

"Apoyaremos el trabajo de la Convención si esta avanza en la dirección democrática señalada, pero

ejerceremos el legítimo y necesario derecho a la crítica si la Convención se extravía y nos lleva a un callejón

sin salida. No hacerlo sería una irresponsabilidad. Estamos preocupados, encendemos las alarmas y

encenderlas no significa ser catastrofistas. Una catástrofe sería llegar a un texto impresentable al final de

la discusión o no tener ningún texto que presentar", detalla el documento.

"Esta es nuestra primera declaración, pero no será la última. Queremos que muchos chilenos que hoy se sienten huérfanos políticamente, sepan que los Amarillos estamos aquí y ahora, en este momento

decisivo de nuestra historia. El amarillo es uno de los colores fundamentales de la primavera y eso es lo

que queremos para Chile, no una regresión ni un salto al vacío", concluyen.