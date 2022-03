Pedro Sánchez dice que Putin no acepta lo que "representa" la UE: "No acepta lo que representan los valores europeos (...) de consolidación de la democracia"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), afirmó que el Mandatario de Rusia, Vladimir Putin, no acepta lo que "representa" la Unión Europea (UE). Esto, tras la invasión rusa a Ucrania.

"Tenemos que ser muy conscientes de cuál es el origen del conflicto. El origen del conflicto es que Putin no acepta a la Unión Europea. No acepta lo que representa la seguridad europea, no acepta lo que representan los valores europeos, de derechos fundamentales (...) de consolidación de la democracia", dijo Sánchez en conversación con el programa español Telediario.

Asimismo, expresó que Putin trata de" separar, de dividir a la Unión Europea" y que "lo que se ha encontrado ha sido lo contrario".

"Es importante la respuesta tan unitaria que estamos dando. El mayor regalo que le podríamos dar a Putin es la división, la separación", manifestó.

"Putin tiene que ser consciente que todas estas sanciones contundentes que ya estamos viendo en el plano económico (...) van a durar hasta que Putin retire todas sus tropas de Ucrania", enfatizó Sánchez.

Video vía Twitter: @sanchezcastejon