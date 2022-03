"Padre de todas las bombas": Qué son y cómo operan las bombas termobáricas utilizadas por el ejército ruso en Ucrania

La embajadora de Ucrania designada en Washington, Oksana Markarova, aseguró que Rusia ha utilizado bombas termobáricas o de vacío en la invasión iniciada el pasado 24 de febrero. Siendo un artefacto de enorme poder destructivo, esta categoría de bombas están prohibidas por la convención de Ginebra.

Este hecho no se ha confirmado de forma oficial e independiente desde el Kremlin, a pesar de las imágenes de Ucrania que han mostrado lanzadores de cohetes termobáricos en los vehículos rusos TOS-1. Grupos de derechos humanos, también, acusaron este lunes a Rusia de atacar a los ucranianos con bombas de racimo y bombas de vacío, armas que han sido condenadas por diversas organizaciones internacionales.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch dijeron que las fuerzas rusas parecían haber utilizado municiones de racimo altamente prohibidas y Amnistía las acusó de atacar un preescolar en el noreste de Ucrania mientras los civiles se refugiaban en su interior, consignó DW.

En el caso de este tipo de explosivo, se utiliza el calor (termo) y la presión (bárica) para conseguir un alto impacto, el cual se asemeja a la de una arma nuclear. Aunque estos dos términos (calor-presión) definen su naturaleza se le llama comúnmente bomba de vacío porque el artefacto consume el oxígeno de un espacio cerrado y, en efecto, mata por asfixia a los ocupantes de ese lugar, vaciando sus pulmones.

Su antecedente primario es el lanzallamas, utilizado durante la Primera Guerra Mundial. En donde se usaba principalmente en búnkeres contra los soldados refugiados dentro, a los que si se les disipaba con el lanzallamas los podía también asfixiar, puesto que las llamas absorbían todo el oxígeno.

Pero en sí la bomba como tal se desarrolló durante la guerra de Vietnam cuando el ejército de Estados Unidos la creó en la década de los 60 en el siglo XX, para destruir la red de túneles del Viet Cong. Además, usaron bombas termobáricas para "limpiar" campos minados.

Rusia también las incorporó por esas mismas fechas, puesto que hay constancia de que las utilizaron en 1969 contra China en un conflicto fronterizo y años más tarde, Moscú las volvió a lanzar en Afganistán y en Chechenia.

Este explosivo en el formato que el ejército ruso la utiliza hoy, se probó por primera vez en 2007 y se mostró como la mayor bomba termobárica construida hasta la fecha, a la cual incluso Rusia la llamó el "Padre de todas las bombas". Esta arrasó un bloque de apartamentos con un poder destructivo similar a una bomba nuclear.

Hoy hay versiones más ligeras que pueden transportarse en lanzamisiles, como los T-72 rusos vistos en Ucrania equipados con lanzamisiles TOS-1. Por eso es que llamó la atención y alertó al mundo el desplazamiento de un tanque lanzallamas pesado TOS-1, el cual fue desplegado al sur de Belgorod hace dos días, ciudad rusa que se encuentra cerca de la frontera con Kharkiv, en Ucrania.

Si en la actualidad Moscú las está utilizando, lo que si bien es cierto, Ucrania no ha concretado dónde lo ha hecho, las bombas de vacío podrían no solo atacar los búnkeres donde se ocultan millones de ucranianos, sino que a las propias personas, que si no han muerto con la explosión física, lo pueden hacer por falta de oxígeno.

A una HIT (bomba termobárica de alto impulso) también se la conoce como bomba de fuel, bomba de combustible, explosivo aire-combustible (FAE o FAX), arma de "calor y presión" o, como la denominan ya en las denuncias ucranianas, bomba de vacío.

Técnicamente este tipo de explosivo dispone de un contenedor con un líquido volátil o gas combustible a alta presión, que en algunos modelos está mezclado con un explosivo finamente pulverizado, y dos cargas explosivas separadas. Cuando se lanza, la primera carga explosiva revienta el contenedor y produce la dispersión del combustible en una nube que se mezcla con el oxígeno de la atmósfera.

Esta combustión consume el oxígeno y causa una especie de vacío que origina una explosión de alta temperatura (hasta 3.000 grados centígrados). Una vez que el combustible ya se ha mezclado lo suficiente, se detona la segunda carga que propagará la explosión (onda explosiva) por toda la nube de combustible.