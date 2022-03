Buenos Aires inauguró un monumento en honor a los grandes poetas chilenos

La artista visual nacional Catalina Swinburn inauguró este miércoles en Buenos Aires su escultura "Libro Abierto" como homenaje a la poesía chilena, informó Cooperativa.

La obra, construida en mármol travertino, se erige en la plaza República de Chile, en el barrio porteño de Palermo, y conmemora la figura y la obra de Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Gonzalo Rojas y Nicanor Parra.

A modo de libro abierto habitable, el monumento intenta acercar al espectador y visitante del espacio público con la experiencia de habitar la poesía.

"También esperamos que sea un lugar que active otras experiencias culturales. No lo pensamos, pero estamos como en una especie de escenario donde se abren las puertas para todas las personas para crear y producir nuevas experiencias que tengan que ver con la cultura, que tenga que ver con la palabra", dijo la artista.

La artista comentó que la obra es un hipercubo de 350 x 350 x 350 cm y que se inspiró en una forma que en geometría se llama teseracto, "un cubo dentro de otro cubo que, al entrar en movimiento y girar, se podría decir que figura la cuarta dimensión".

"Me inspiré en esta forma no solo porque la poesía te lleva a esa dimensión sino también porque mi obra está muy ligada a los espacios de rito y culto. Mi investigación está relacionada con la teología, la ubicación de los templos arcaicos y cómo estos espacios estaban vinculados con esa dimensión desconocida. También ha estado vinculada a la palabra, a través de la investigación sobre narrativas históricas a partir de documentación, principalmente sobre archivos clásicos. Cuando se me invitó a participar de esta reconstrucción, decidí no incluir los bustos porque la poesía no se representa con la imagen de un retrato sino de una experiencia”, añadió.