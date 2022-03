Subsecretario Pavez reconoce falta de mecanismos para sancionar en la Convención Constitucional y descarta responsabilidad del Gobierno

El subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, reconoció que no existen mecanismos dentro de la Convención Constitucional que permitan llevar a cabo las sanciones interpuestas. Esto, a raíz de la sanción a Rojas Vade, en donde una resolución indicaba que tendrá que devolver al Estado "los ingresos obtenidos por 10 días del mes de Septiembre, así como por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. Sumado a enero y febrero de este año.

En conversación con CNN Chile, Pavez señaló que cuando se impone una sanción, deben haber mecanismos que respalden la decisión.

"Cuando existe una sanción pecuniaria, tiene que haber un mecanismo para hacerla efectiva, ya sea porque alguien de la CC les exige un cobro, o porque nos piden a nosotros que depositemos menos recursos", afirmó.

En la misma línea, Pavez aseguró que ninguna de esas alternativas "han sido llevadas adelante" por las instituciones dentro del órgano redactor, lo que a su parecer, tiene relación con "un vacío legal que la Convención tiene que resolver de alguna u otra manera".

"Hasta el minuto nosotros hemos visto que el Comité de Ética sanciona pero esas sanciones no se han llevado a cabo y desde luego no es responsabilidad del Gobierno", espetó. "Es una situación que tiene que resolver la Convención Constitucional y hoy en día el Comité de Ética no es eficaz", concluyó.