Bancada DC oficia a la FNE para que investigue mercado de la harina

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) envió un oficio a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que investigue el funcionamiento del mercado de la harina.

Los legisladores apuntaron a denuncias por un supuesto “mal funcionamiento”, "tanto en la compra de trigo a productores como en la posterior venta a los comerciantes y panaderías", expresaron.

La presentación del oficio fue encabezada por los diputado DC Héctor Barría y Felipe Camaño.

El exministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ya había abordado los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en el trigo y sus alimentos derivados.

“Otros impactos debería sufrir el trigo, ya que también debería subir sus precios significativamente“, sostuvo.

“Quisiera dar tranquilidad porque gran parte de la cosecha del trigo ya se realizó en Chile. No deberíamos tener problemas de abastecimiento en los próximos meses. Eso no significa que no habrá un alza”, añadió.