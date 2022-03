Llaitul critica a Presidente Gabriel Boric y anticipa que "no va a ocurrir absolutamente ningún cambio" en conflicto en la zona sur

El líder de la CAM, Héctor Llaitul, criticó al Presidente Gabriel Boric tras los hechos vividos por la ministra del Interior, Izkia Siches, en su visita a la región de La Araucanía, instancia donde se escucharon ráfagas de disparos en las cercanías de la comitiva ministerial y la quema de árboles para

En conversación con Berria, el fundador de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), aseguró que la llegada del nuevo Gobierno de Gabriel Boric no supondrá cambios en la resolución del conflicto, ya que a su parecer, no hay mayores diferencias con administraciones pasadas.

"No va a ocurrir absolutamente ningún cambio en lo fundamental. Como no lo hubo, para nosotros, cuando se fue Pinochet. Han pasado más de 30 años de pseudogobiernos democráticos y no ha habido devolución del territorio. Boric está haciendo toda una parafernalia, pero las políticas extractivistas no se han detenido, ni siquiera han mermado. No tienen la fuerza ni la tendrán para hacer frente al sistema de dominación que existe en esta parte del Wallmapu", comentó.

En cuanto a la llegada de Gabriel Boric a la presidencia, Llaitul afirmó que le "da lo mismo", ya que a su parecer, el exdiputado es similar a José Antonio Kast.

"Boric y Kast representaban las dos caras de una misma moneda, ya lo dijimos en un comunicado. Nada cambiará, vamos a seguir teniendo un estado militarizado, criminalización y persecución. En materia de seguridad están poniendo en puestos clave a la misma gente que organizó la represión en tiempos de Bachelet. Son señales de cómo viene la mano", manifestó.

En cuanto a la posibilidad de dialogar, el líder de la CAM aseguró que el escenario es complejo, pero que desde la Coordinadora están acumulando fuerzas para tratar con el Estado chileno.

"Por ahora lo veo difícil, pero acumulamos fuerzas para ser un gran estamento de nuestro pueblo. Cuando tengamos la fuerza suficiente para tratar con el Estado, puede ser. Pero será para hablar de devolución del territorio, o no será. Creemos que este es el tiempo para hacer debate", concluyó.