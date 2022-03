Flavia Torrealba (FRVS) y relación de AD con la centroizquierda: reconoce que "no ha cuajado aún" y les pide no autodeterminarse "socialismo democrático"

Pasada la primera semana de gobierno del Presidente Gabriel Boric, comienzan los balances, y uno de ellos es el interno, en un escenario en que el conglomerado de gobierno, Apruebo Dignidad, comparte la administración con quienes se han denominado como el Socialismo Democrático, que integra a partidos de centroizquierda que se sumaron a la campaña de cara a la segunda vuelta.

La vicepresidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, en entrevista con El Mercurio, reconoció que "sin duda la relación entre Apruebo Dignidad y el eje socialdemócrata no ha cuajado aún. Somos claramente dos coaliciones distintas tras un gobierno muy validado por la ciudadanía, y eso se ha notado durante esta semana".

Torrealba agregó que en Apruebo Dignidad hay un compromiso claro con el programa de gobierno, el que catalogó como "profundamente transformador", por lo que esperan que el eje socialdemócrata lo apoyen "con la misma intensidad".

"Como gesto de buena voluntad, les pediría que partieran por dejar de autodeterminarse “socialismo democrático”, ya que eso hace suponer que otros referentes que abrazan ideas socialistas no lo sean", agregó.

A juicio de la vicepresidenta de la FRVS, "el Comité Político se ha afianzado en torno a un sorprendente y sólido liderazgo de Izkia Siches (…) Todos fuimos testigos de cómo además su figura creció luego de su visita a Temocuicui. No soy infidente al relatar que personas que fueron testigos directos del episodio destacan la habilidad con la que tomó el control y manejó el conflicto. Es cierto que es un equipo en rodaje, pero los subsecretarios deben subordinarse a la ministra".

Sobre nuevo retiro de AFP, recalcó que "uno no puede estar cerrado a ninguna opción, sólo se puede esperar que no estemos en la posición de echar mano a los recursos propios de la gente", mientras que sostuvo que no cree que el Presidente Boric tenga que intervenir en el trabajo de la Convención Constitucional.