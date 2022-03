Ministra Yarza aseguró que compra de vacunas seguirá su proceso "tradicional": Proyecto del centro de productos biológicos de la U. de Chile será "complementario"

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, aseguró este jueves que el plan de compras de vacunas en el extranjero, para solventar la pandemia, será "el tradicional que hasta ahora hemos tenido", señaló en La Moneda, tras darse a conocer el proyecto base del centro de vacunas y productos biológicos que construye la Universidad de Chile para el país. "Iniciativas como éstas tienen temporalidades que debemos reconocer que no son de corto plazo, por tanto, esta es una estrategia que tiene un horizonte más largo", señaló.

En esa línea, respecto al proyecto de la Universidad de Chile, Yarza indicó que "así como en otros países tienen varias líneas de producción, nosotros no nos cerramos a ninguna, creemos que son complementarias. Lo que podemos decir es que no solo va a ser para la respuesta de vacunas de covid, sino que esto más bien es el inicio de un camino de producción de vacunas".

Vinculado a la consulta de la presunta falta de vacunas en algunos centros de Valparaíso, la ministra precisó que "no hay falta de stock de vacunas", sino que lo que puede ocurrir es que "la logística de esto tiene algunas dificultades y por tanto, muchas veces tiene que ver con la distribución, los seremis recién instalados en las regiones tienen esto como primera prioridad".

"El seremi de la Región de Valparaíso está mirando en este momento para ver qué es lo que ocurrió, si la programación no fue la adecuada o si la distribución y la capacidad de respuesta y los tiempos de aquello no fueron los adecuados, en esto estamos, así que no hay falta de stock".

"Creemos que en el transcurso de la próxima semana, estos temas, como la oportunidad de la llegada de la vacuna a los vacunatorios deberían estar resueltos", cerró.