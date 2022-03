Will Smith se disculpó con Chris Rock tras agresión en los Premios Oscar: "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento es inexcusable"

Una noche difícil de olvidar y que será recordada por muchos años más. Tras protagonizar uno de los momentos más comentados de la jornada, Will Smith se disculpó públicamente con Chris Rock tras la bofetada que le dio en medio de la 94ava ceremonia de los Premios Oscar.

A través de sus redes sociales, el ganador a Mejor actor señaló que "la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento es inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente".

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", expresó.

Tras ganar el Oscar a Mejor actor por su papel en "Rey Richard: Una familia ganadora", el actor rompió en lágrimas y se defendió del hecho. "En esta industria hay mucha gente que te falta el respeto y uno tiene que sonreír", enfatizó. Por otro lado, en el mensaje publicado, aprovechó de extender, nuevamente, sus excusas a la institución cinematográfica.

"Me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del show, a todos los asistentes y a todos los que ven alrededor del mundo. También me gustaría disculparme con la familia Williams y a mi familia de 'King Richard'. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un hermoso viaje para todos nosotros. Estoy trabajando para progresar. Con sinceridad. Will", manifestó arrepentido.

Por su parte, Chris Rock descartó presentar cargos formales, pero desde la Academia de Cine condenaron la agresión y anunciaron el comienzo de una revisión formal de la situación.

"La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", sentenciaron.