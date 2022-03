Lasarte tras eliminación de Chile del Mundial de Qatar: “Nos faltó mayor rigor jugando como local”

La selección chilena derrumbó sus opciones de clasificar al Mundial de Qatar con una dolorosa caída ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo. Sus protagonistas, Martín Lasarte, Arturo Vidal y Gary Medel, salieron a dar sus impresiones tras la eliminación de la ‘Roja’.

“Estamos todos con la herida a flor de piel, doloridos, tristes, más allá de la situación, era la que era. Lo mejor es tranquilidad, pensar, escribir, anotar, repasar todas las cosas”, comentó Lasarte.

Analizando los motivos de la eliminación, el entrenador de la selección chilena manifestó que “nos faltó mayor rigor jugando como local. Ese día cuando caímos ante Bolivia puntualmente nos hubiera ubicado con dos puntos más, con otra sensación, no dependiendo de otros. Hoy era difícil entrar a jugar el segundo tiempo. Te puedo asegurar que los jugadores sabían cuál era el resultado que se estaba jugando afuera y no es fácil”.

Respecto a la posible continuidad de los referentes de la ‘Roja’, el estratega indicó que “la Generación Dorada fue grande, no obstante es una pregunta complicada de responder si seguirán todos o no, yo creo que hay algunos que todavía tienen para dar, sobre todo para acompañar un proceso de regeneración y quizás a otros se les haga más duro. Pero repito, creo que algunos todavía tienen cosas para dar”.

Los lamentos del ‘King’

«Claramente no dependíamos de nosotros. En el primer tiempo se sabían los resultados de Perú y Colombia. Termina un proceso de Eliminatoria muy triste, deberíamos haber tenido otros resultados, el calendario fue muy pesado para nosotros”, manifestó Arturo Vidal tras la derrota chilena.

Además agregó que “hay que tratar de mejorar, pensar en lo que se hizo bien y en lo que se hizo mal para que en la próxima Eliminatoria sean mucho mejor para llevar a Chile a otro Mundial”.

El ‘King’ aseguró su continuidad en la ‘Roja’ y analizó la eliminación chilena. “Yo voy a seguir hasta que pueda y mis compañeros también. La generación Dorada era de puros triunfos, pero hay que asumir también que las otras selecciones están mejorando. Llevamos 12 años de desgaste”, puntualizó.

El ‘Pitbull’ sigue en la ‘Roja’

Gary Medel también hizo su análisis de la eliminación chilena, enfatizando que “fue un fracaso grande no ir al Mundial porque el objetivo era ese. De un cierto modo, cambiamos el cuerpo técnico y no se dieron los resultados, sobre todo los perdidos en casa”.

Siguiendo esa línea añadió que “perdimos bastantes puntos en casa que eran muy importantes. Lo mismo en Venezuela, nunca habíamos perdido ahí. Contra Bolivia y Colombia, esos partidos fueron fundamentales”.

Al igual que Arturo Vidal, el ‘Pitbull’ confirmó su continuidad en la selección. “Mental y físicamente me siento muy bien, estoy compitiendo a nivel internacional porque juego todos los partidos en Italia y me siento bien, al igual que en la selección. Me siento un aporte para el presente y futuro”, cerró.