"No nos cerremos a priori": Orrego no descarta propuesta contra el acoso con vagones exclusivos para mujeres en el Metro

Tras darse por estos días, una campaña educativa contra el acoso en el transporte público -en donde varias denuncias se han dado en distintos puntos de Santiago-, volvió a plantearse la propuesta de implementar vagones exclusivos para mujeres en el Metro.

Dentro de las reuniones que se dieron respecto a la campaña, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, detalló a Bío Bío que en el encuentro participaron los actores correspondientes de las policías, ministerios, dirigentas estudiantiles y representantes del Metro y del Transantiago. En dicha instancia, se abordó la propuesta de dividir algunos vagones por género.

“Me parece que hay que estudiarlo", comentó Orrego. "No se puede cerrar a priori a una cosa que las mismas dirigentas estudiantiles, la vocera de la Confech, están planteando porque se sienten inseguras”, sostuvo.

Orrego aseguró que una campaña educativa contra el acoso sexual en el transporte podría requerir de un cambio cultural que podría tomar años para llegar a ser una efectiva solución a esta temática, y en el intermedio la autoridad se preguntó qué medidas podrían adoptar.

Puesto que por su lado, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se mostró en contra de la idea, ya que a su parecer, esta medida normaliza el acoso. Sin embargo, Orrego rebatió que hay muchas mujeres que se sienten inseguras en el Metro e invitó a la empresa y a la ministra a que “lo evaluemos, que veamos la evidencia de lo que ha pasado en Japón, la India, en México y en Brasil”.

“Claramente hay que hacer una campaña de cambio de cultura, además hay una nueva ley de acoso que establece penas de cárcel y multas, pero la pregunta es qué hacemos mientras tanto (…) Se puede crear una alternativa voluntaria, porque no estamos planteando una segregación obligatoria”, agregó.

En esa línea, aseguró que no se trata de una medida que “atente contra la libertad y tampoco que sea algo que normalice el acoso, más bien lo visibiliza”.

Insistió que con la campaña contra el acoso en el transporte público se busca visibilizarlo y crear conciencia, “les pido a las autoridades que no nos cerremos a priori, discutamos, pongamos la evidencia. Si los problemas son más que las bondades, no lo hagamos, pero no cerremos el debate antes de”, reiteró.