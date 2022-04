Presidente Gabriel Boric manifestó su preocupación a Alberto Fernández por el caso de Galvarino Apablaza

En el marco de su primer viaje oficial a Argentina, el Presidente de la República, Gabriel Boric, le planteó al mandatario argentina, Alberto Fernández, su preocupación sobre la extradición de Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), acusado de ser uno de los autores intelectuales de la muerte del exsenador Jaime Guzmán, el cual se encuentra en Argentina con estatus de refugiado político.

"El Presidente Boric me planteó su preocupación por el tema y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que eso es un problema que se debe resolver judicialmente en Argentina", sostuvo Fernández. "No es un tema que tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del Ejecutivo", añadió.

Por su parte, el Presidente Boric recalcó la importancia del tema para Chile, valorando que el mandatario trasandino haya escuchado sus preocupaciones y la consideración en lo planteado.

"Para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas y el presidente Alberto Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que hemos planteado y nosotros por supuesto no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República Argentina, pero no cabe duda que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance", manifestó.

El Presidente Gabriel Boric afirmó que el tema se trató en la reunión que sostuvo con el presidente Fernández luego de una solicitud presentada por el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quién acompañó al Mandatario en la gira tras la baja del presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya.

"Esto lo conversamos además ayer con Guillermo Ramírez. Nosotros invitamos a Javier Macaya pero no pudo venir, e invitamos en subsidio a Guillermo y tuvimos una conversación privada sobre este tema en la que me comprometí a plantearle este tema al presidente y así ha sido", concluyó.