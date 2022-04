Oficina de expresidenta Bachelet en la ONU se sumará como veedora del diálogo que busca el gobierno en la zona sur

La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la expresidenta Michelle Bachelet, se integrará como veedora del diálogo que busca generar el Presidente de la República, Gabriel Boric, para destrabar y solucionar el conflicto en la zona sur del país.

Según consigna T13, la inclusión del organismo en la resolución del conflicto se debe al rechazo del gobierno al ultimátum manifestado por diversas comunidades mapuches que buscan la devolución de tierras en un plazo máximo de seis meses.

A raíz de esto, desde La Moneda anticiparon que se insistirá en la vía del diálogo para la resolución del conflicto. Así lo señaló la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien indicó que "nuestro Gobierno no responde a presiones, sino a convicciones y tenemos la convicción de avanzar al camino del diálogo, pero para llegar a soluciones".

"Tenemos agenda y reuniones con el alto comisionado de Naciones Unidas y la FAO, que ha estado participando en otros procesos de paz respecto al trabajo que han hecho estados con los pueblos originarios", comentó.

En la misma línea, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que "nosotros hemos decidido un camino, que es el camino del diálogo, y ese diálogo le va a molestar a muchos, le va a molestar a quienes creen que a partir de la violencia o del enfrentamiento se pueden conseguir cosas".

"Quienes creen que el conflicto que existe en nuestro país entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es un conflicto solamente de orden público, no, no es solamente un conflicto de orden público, es un conflicto histórico y político", añadió. Esto, luego de que la Coordinadora Arauco Malleco descartara dialogar con el gobierno. "No vamos a dialogar con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente", criticaron desde la CAM.

La actual vicepresidenta de Chile y ministra del interior, Izkia Siches, sostendrá una reunión este martes con la representación para América del Sur de la oficina de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.