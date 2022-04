De Urresti (PS) a ministro Jackson: "Pido que respetemos los acuerdos, ¿estamos o no estamos para legislar?"

Momentos de tensión se vivieron, durante esta jornada, entre el senador PS Alfonso De Urresti y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, al inicio de la sesión de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

Todo comenzó, cuando en la instancia, De Urresti manifestó su molestia ante la ausencia de la titular de Justicia, Marcela Ríos, quien había sido invitada para exponer sobre los proyectos que pretende sacar adelante su cartera.

"Lamento que la ministra no comparezca a esta comisión, a la que fue invitada. Tengo entendido que ella privilegió una visita protocolar al presidente de la corte de Apelaciones de Valparaíso. Eso me parece un error, una falta de deferencia y de prioridades", sostuvo el senador socialista.

En ese sentido, agregó que "aprovecho que está el ministro Jackson para representar mi malestar. ¿Estamos o no estamos para legislar?", interpeló.

Y es que el ministro de la Segpres, "ha pedido entre otras cosas, urgencia para el proyecto amnistía" continuó De Urresti, "y me parece brutalmente contradictorio que la ministra no haya venido y esté en labores protocolares. Le pediría representar esta situación, porque no nos merecemos este trato".

De inmediato, el presidente de la sesión, Matías Walker (DC), señaló en respuesta que "vamos a representarlo" y sugirió escuchar lo que el ministro Jackson y la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, tenían para decir al respecto; quienes, además, expondrían en ese momento, sobre la reforma para acercar los lugares de votación a los electores en el plebiscito de salida de la nueva Constitución.

Ante la intervención de Walker, De Urresti insistió: "Yo pido que respetemos los acuerdos, acá se invitó a la ministra de Justicia, este proyecto tenemos que tratarlo con ella, en otra ocasión podemos invitar al ministro Jackson".

Luego de las intervenciones de Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea, el titular de la Segpres, aseguró que este tema, "se lo vamos a plantear a la ministra, con quien me acabo de comunicar y comprometió su asistencia a la siguiente sesión". Pero, a pesar de esto, tras unos minutos, De Urresti se retiró de la sala de la comisión.