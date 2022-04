Ministro García y congestión kilométrica en Ruta 5 Sur: “La coordinación no estuvo a la altura de lo que la ciudadanía requería”

La gran congestión en la Ruta 5 Sur tras un accidente en la altura de Curicó, el cual se extendió por cerca de 15 horas, generó estragos en el Ministerio de Obras Públicas. La reacción de la cartera encabezada por el ministro Juan Carlos García generó críticas de distintos sectores y el mismo secretario de Estado hizo el mea culpa tras lo sucedido.

"He solicitado una reunión con todos los organismos públicos para revisar lo sucedido. No basta con haber respondido a estas horas, sino que necesitamos mejorar donde la coordinación no estuvo a la altura de lo que la ciudadanía requiere", comentó el ministro García.

Además agregó que “vamos a instruir a las concesionarias para que nos provean información oportuna para tomar las medidas correspondientes”.

Con el fin de mejorar las gestiones, el ministro indicó que “las medidas son para este fin de semana, sin perjuicio de aquello, con el subsecretario del Interior nos reuniremos con los organismos de manera de generar protocolos más eficaces”.

Desde la autocrítica, el jefe de cartera sostuvo que “la ciudadanía se merece un mejor trato del Estado y queremos trabajar decididamente en aquello”.

Según García el problema se centró en “un débil manejo de sus comunicaciones internas y externas. Todos podríamos haber actuado mejor si hubiésemos tenido la información”.