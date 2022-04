Reforzamientos en seguridad pública y acciones en tomas: Subsecretario Monsalve presentó plan por crisis migratoria en Arica

En el marco de su visita a la zona norte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó el plan del Gobierno, este jueves, para enfrentar la crisis de seguridad y migración que atraviesa la Región de Arica y Parinacota.

Durante esta jornada, el subsecretario Monsalve, asistió a un comité policial en el que estuvieron presentes: la Jefa de Seguridad Pública del la subsecretaría del Interior, Carolina Garrid; el delegado presidencial Ricardo Sanzana, el director del Servicio Nacional de Migración, Luis Eduardo Thayer y el director general de la PDI de Chile, Sergio Muñoz Yáñez,

Luego de la instancia, Monsalve detalló las áreas prioritarias para el Ejecutivo en materias de seguridad y dio a conocer algunas medidas al respecto.

"Son tres áreas de las cuales queremos dialogar, también acordar y también tomar decisiones en conjunto con las regiones en el contexto de la crisis migratoria. Una son decisiones en materia de política migratoria, otra son decisiones en materia de inversión pública, y un tercer tema que está muy presente en todo Chile, pero más en el norte por la crisis migratoria, son decisiones en materia de seguridad pública", indicó.

Bajo esos lineamientos, Monsalve reiteró que aunque pronto termina el estado de excepción en la zona, "el Presidente ha comprometido una política migratoria regular, segura y ordenada. El control fronterizo es prioritario para el Gobierno, por eso a pesar del término del estado de excepción, que termina el 15, a partir del 16 se va a aplicar el decreto 265".

Sumado a lo anterior, explicó que con tal medida "toda la presencia que el Estado tiene en materia policial, de Carabineros, de investigaciones, pero también en materia de equipamiento y funcionarios de las FF.AA. se va a mantener total y completamente inalterable y por lo tanto el control fronterizo y la decisión del Gobierno del Presidente Boric de proteger las fronteras, se mantiene inalterable", sostuvo.

Por otro lado, el subsecretario de Interior, también abordó las tomas de terrenos que afectan a la zona, asegurando que esto proviene de dos problemas: el déficit habitacional y la migración no controlada.

En ese sentido, la autoridad adelantó que "los ministerios de Vivienda y el de Bienes Nacionales tienen que dar una respuesta al déficit habitacional y nos hemos comprometido con los alcaldes el día de ayer a poder desarrollar un política de vivienda especial para la zona norte y quedamos además en volver la última semana de mayo en conjunto con la subsecretaria de vivienda".

A su vez añadió que "sobre las tomas (...) tiene que ver con dos respuestas. Uno, la política habitacional, tiene que aumentar la oferta en materia de subsidios habitacionales y soluciones y ese es el primer compromiso que tenemos".

Agregado a eso, "en algunos casos vamos a tomar acciones en materia de las tomas, en términos de los lugares en que están no se puede permitir que se mantengan y por lo tanto, bajo esa lógica, le hemos pedido en particular al delegado presidencial de la región que pueda presentar un plan respecto a algunas tomas en particular, que no voy a mencionar, pero que efectivamente el Estado no puede permitir que se mantengan donde están".

Por último, Monsalve afirmó que "tenemos problemas de seguridad y hemos tenido hoy día un comité policial. Esto es materia de seguridad así que no voy a dar detalle, (pero) le hemos encargado en particular a Carabineros y a la PDI desarrollar acciones para garantizar particularmente contra un adversario de toda la sociedad que es el crimen organizado, que está detrás de hechos de violencia muy fuertes y por lo tanto debemos identificar, detener a lo que es el crimen organizado, que está detrás de hechos de violencia en la región y vamos a trabajar intensamente en ello y vamos a dar respuesta".