Hallan cuerpo del adolescente desaparecido en Coronel: Fiscalía confirma identidad a través de huellas digitales

La Fiscalía, confirmó en la tarde de este lunes que el cuerpo encontrado en Coronel, corresponde a Nicolás Paillán Martínez, joven de 16 años desaparecido este fin de semana en la comuna del Bío Bío. Ante esto, la Policía de Investigaciones (PDI) no descarta que se trate de un robo con homicidio.

Hasta cierto momento se creyó que era el cuerpo del joven, debido a que su vestimenta coincidía con la descripción dada por la familia tras denunciar su desaparición, los cuales informaron a través de redes sociales, que el adolescente vestía jeans negros, chaleco gris, polera blanca y zapatillas negras.

Por ese sentido, Fiscalía confirmó mediante la toma de huellas digitales, que el fallecido corresponde a Nicolás Paillán Martínez. Su cuerpo fue encontrado enterrado a unos 50 metros del pub La Carreta, donde se le vio por última vez. En específico fue en Los Alacalufes con Los Araucanos, camino principal al sector de Maule.

De acuerdo a información consignada por BíoBíoChile, la PDI aseguró que encontraron el celular de la víctima que fue vendido en Coronel y que es por este motivo que no se descarta que la tipificación del delito sea un robo con homicidio.

Por su muerte aún no hay detenidos, mientras que los dueños del inmueble abandonado, donde se encontró a la víctima, están en calidad de testigos, según precisó Fiscalía.

“Quiero que se haga justicia, que se encuentre a la gente, y no es solamente una persona, esto no lo hizo solo una persona, porque mi hermano era grande, no se lo puede haber llevado una persona, tiene que haber sido un grupo”, acusó la hermana de Nicolás Paillán.

Familiares y conocidos del menor habían iniciado una campaña por redes sociales para buscar antecedentes de su paradero, lo que comenzó la madrugada de este sábado que tras ir al pub La Carreta en donde se le perdió el rastro.

La hermana mayor del menor, quien se encontraba con él la noche que se perdió, confirmó la identidad del cuerpo luego de las pericias.

Según consignó el mismo medio,“se buscó mucho por aquí (…) no habían dado antecedentes de esta casa, no había aparecido nada hasta hoy día”, dijo la mujer respecto a la casa abandonada donde se encontró a su hermano.

“Estuvimos tan cerca de encontrarlo y ayudarlo, y no haber llegado”, se lamentó. “Que le hayan hecho esto, por maldad o por robarle, no se justifica”, agregó. Respecto a las cámaras de seguridad del pub La Carreta, señaló que sólo dos estaban operativas.