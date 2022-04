Vocera Vallejo responde críticas de Jadue por viabilidad del programa gobierno: "Lo invito a no restarse y no tomar palco”

Tras las declaraciones que hizo en Venezuela el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la vocera de gobierno, Camila Vallejo -consultada al respecto- lo invitó a "no restarse y no tomar palco” en la labor del conglomerado oficialista.

Y es que el jefe comunal en su visita a dicho país, señaló que las expectativas están puestas en el cumplimiento del programa de gobierno y "como el programa hoy día no tiene viabilidad política, hay que esperar la Constitución”.

Por esto, Jadue comentó que “se ve difícil poder implementar a cabalidad” el programa de Apruebo Dignidad y que “se ha tenido que ampliar la coalición que venció, incorporando a otros actores para darle más sustento político al gobierno”.

En ese ámbito, la también militante del PC y ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó: “Nosotros construimos un programa de gobierno de manera colectiva y colectivamente lo tenemos que empujar. La viabilidad del programa de cambios que hemos ofrecido al país depende, principalmente, del trabajo colectivo y colaborativo de todos y todas”.

Es por esto que invitó a Jadue a no restarse del trabajo que como coalición han llevado a cabo.

Vallejo explicó que esa tarea no está solo en manos “de nuestro equipo, que tenemos un gran equipo de gabinete sino que también de las y los parlamentarios, de la ciudadanía y por cierto también de las y los alcaldes”.

En esa línea, destacó que “bienvenidos y bienvenidas los alcaldes que quieran colaborar para justamente hacer viable este programa de cambios, los necesitamos a todos y todas”, sostuvo.

“Mi respuesta es sumamente clara ante los dichos del alcalde, para hacer viable el programa los necesitamos a todos y todas, no depende exclusivamente del gobierno y en eso los alcaldes pueden jugar un rol importantísimo. No restarse y no tomar palco”, planteó.

Al respecto, la ministra Izkia Siches también aseguró que “vivimos en un país libre, cada uno de los ciudadanos y ciudadanos puede dar su opinión, pero obviamente como equipo de gobierno como ministros y ministras y también es nuestra invitación que hacemos ampliamente a los distintos actores políticos, parlamentarios y alcaldes, a contribuir en avanzar en las transformaciones estructurales que ha planteado el Presidente Boric y por el cual la ciudadanía ha respaldado ampliamente las últimas elecciones", sostuvo.