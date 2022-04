Presidente Boric anuncia reorganización de Carabineros para "salir de las oficinas y trabajar en terreno" como también para "disminuir tiempos de respuesta"

En el marco de su gira presidencial por la región de Coquimbo, el mandatario Gabriel Boric informó que se va a reorganizar a Carabineros para disminuir los tiempos de respuesta frente a las llamadas por delitos y también para tener mayor presencia policial en las calles. Al respecto, el jefe de Estado detalló que serán "más de 700 los carabineros que vamos a reubicar con ese objetivo, salir de las oficinas y pasar a trabajar directamente en terreno".

“¿Qué es lo que estamos haciendo y trabajando con el Ministerio del Interior? Esto lo va a anunciar la ministra Siches durante los próximos días en conjunto con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Una reorganización de Carabineros, para destinar mayores carabineros en los territorios, en las calles donde más se necesitan”, comentó el presidente en conversación con Radio Guayacán.

Sumado a esto, enfatizó que serán más de 700 efectivos que van a reubicar con el objetivo de que estos salgan mayormente a terreno, ahí la región de Coquimbo sin lugar a dudas va a ser también una de las prioridades en aquello”.

“¿En qué se traduce esto? en disminuir los tiempos de respuesta de Carabineros frente a las llamadas ante un delito. El otro día me contaban que en una comuna rural había una llamada y desde la central de Carabineros le habían dicho que no podían ir porque los vehículos no tenían bencina. Esa respuesta es inaceptable”, sentenció el presidente Boric.

En ese sentido, señaló que “el Estado no puede permitir que los vehículos de Carabineros estén sin funcionar porque no tienen bencina o porque no han estado en reparación. Más del 30% de los vehículos de toda la institución están hoy día sin poder utilizarse porque no tienen mantención”.

Por lo que “vamos a poner recursos para eso", sostuvo. "Es algo que hemos conversado con el ministro de Hacienda y la gente va a empezar a ver más carabineros en las calles, paralelo a la reforma a las policías que es algo que estamos trabajando en conjunto también con la institución”, concluyó el presidente.

En relación a la reforma estructural a Carabineros, Boric esclareció que "tenemos que avanzar en dos velocidades, uno es la reforma policial que es estructural, que tiene que ver con formación, que tiene que ver con las diferentes carreras que hay al interior de Carabineros”, comentó.

Lo cual “tiene que ver con la opacidad no solamente en Carabineros sino que en las Fuerzas Armadas ha permitido que unos pocos -y quiero ser muy enfático en esto- han llevado adelante acciones de corrupción que terminan empañando la institución”, aseguró el mandatario.

“Los carabineros que a mi me ha tocado conocer a lo largo de todo Chile, en los lugares más recónditos, son gente trabajadora, gente honesta que quiere lo mejor para Chile”, precisó Boric.

De esa forma, “cuando hay un tipo corrupto que termina llevándose plata para la casa o haciendo desfalco, ensucia toda la institución. Esas reformas son grandes y a largo plazo, que las vamos a estar impulsando”, aseveró.