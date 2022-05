Resquemor en bancada de Republicanos por propuesta de Rojo Edwards sobre "tercera vía" en plebiscito: "Diputados no fueron consultados"

Resquemos causó dentro de la bancada del partido Republicano la intención del senador Rojo Edwards (Republicano) de establecer una "tercera vía" en el plebiscito de salida de la nueva Constitución, que se realizará el 4 de septiembre de este año.

En conversación con El Mercurio, Edwards dijo que desde Republicanos presentarán un proyecto de reforma para que el plebiscito contenga dos papeletas y modificar las opciones Apruebo y Rechazo por De acuerdo y En desacuerdo.

La segunda papeleta contempla cuatro opciones: que se mantenga la actual Constitución, que el Congreso redacte una nueva Carta Magna, que se elija otra Convención, o que se convoque a una Convención Ciudadana Deliberativa Aleatoria.

Críticas desde al bancada

Frente a la iniciativa, el diputado Gonzalo de la Carrera (ind.), integrante de la bancada de Republicanos, escribió en su cuenta de Twitter que “la bancada de diputados no fue consultada. No estoy de acuerdo! Esperemos el resultado del plebiscito y luego vemos. El poder constituyente debe volver al congreso. No más experimentos”.

“Se arrancó ensillado como dicen en el campo”. La bancada de diputados no fue consultada. No estoy de acuerdo! Esperemos el resultado del plebiscito y luego vemos . El poder constituyente debe volver al congreso. No más experimentos. pic.twitter.com/bwxMfQGgWj — 🎸 Gonzalo de la Carrera DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) May 3, 2022

Otro diputado de la bancada, Leonidas Romero (ind.), expresó que "no comparto la opinión del senador Rojo Edwards y según entiendo, nuestra bancada tampoco. Este 4 de septiembre hay un solo camino, rechazar el mamarracho y fin del experimento".

Definitivamente, NO comparto la opinión del senador Rojo Edwards y según entiendo, nuestra bancada tampoco. Este 4 de septiembre hay un solo camino, rechazar el mamarracho y fin del experimento. #VamosDeFrente pic.twitter.com/qjTZGVUFEn — Leonidas Romero Sáez (@leoromerosaez) May 3, 2022