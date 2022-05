Elon Musk deja en suspenso acuerdo de 44.000 millones de dólares por Twitter

Elon Musk puso el viernes en suspenso temporalmente su oferta de 44.000 millones de dólares para adquirir Twitter Inc., citando detalles pendientes relativos al cálculo de que el spam y las cuentas falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios.

Las acciones de la empresa de medios sociales caían un 17,7% a 37,10 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado, su nivel más bajo desde que Musk reveló su participación en la empresa a principios de abril y posteriormente hizo una oferta "mejor y definitiva" para llevarla al mercado privado por 54,20 dólares por acción.

La probabilidad implícita de que el acuerdo se cierre al precio acordado cayó por debajo del 50% por primera vez el martes, cuando las acciones de Twitter cayeron por debajo de los 46,75 dólares.

Twitter había estimado a principios de este mes que las cuentas falsas o de spam representaban menos del 5% de sus usuarios activos diarios monetizables durante el primer trimestre, cuando registró 229 millones de usuarios a los que se les sirvió publicidad.

"El acuerdo de Twitter está temporalmente en suspenso a la espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas falsas o de spam representan efectivamente menos del 5% de los usuarios", tuiteó Musk el viernes.

Musk, el hombre más rico del mundo y autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, había dicho que una de sus prioridades sería eliminar los "bots de spam" de la plataforma.

Twitter no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los representantes de Musk o su compañía Tesla Inc no estuvieron disponibles de inmediato para hacer un comentario.

La compañía de medios de comunicación social había dicho que se enfrentaba a varios riesgos hasta que se cerrara el acuerdo con Musk, incluyendo si los anunciantes seguirían invirtiendo en Twitter en medio de la "incertidumbre potencial con respecto a los planes y la estrategia futura."

Musk ha sido crítico con la política de moderación de Twitter. Ha dicho que quiere que el algoritmo de Twitter dé prioridad a los tuits que sean públicos y se ha mostrado en contra de dar demasiado poder en el servicio a las empresas que se anuncian.

A principios de esta semana, dijo que revertiría la prohibición de Twitter sobre el expresidente de Estados Unidos Donald Trump cuando compre la plataforma de medios sociales, señalando su intención de reducir la moderación del sitio.